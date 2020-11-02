A101'e bu hafta neler geliyor? A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

02 Kasım 2020 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:35

A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğundaki ürünler belli oldu. Kasım ayının ilk aktüel kataloğunu yayımlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektronik ürünlerde ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında buzdolabı, epilasyon aleti, Blender seti, tıraş makinesi ve 2 ayrı televizyon bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünlerin Kasım ayının ilk indirim kataloğundaki indirim listesi haberimizde.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta Çift Kişilik Emboss Battaniye, Pamuklu Tv Battaniyesi, Dijital Baskılı Kadife Yatak Örtüsü, Samsung 55" 4K Ultra HD Smart Televizyon, Xiaomi Bluetooth Kulaklık, Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü, SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Minderli Ahşap Ayakkabılık, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Sepet ve Çöp Kovası Çeşitleri, Singer Dikiş Makinesi, Bloody Terminatör Lazer Oyuncu Mouse, Philips Powerbank 10.000 mAh, Regal Büro Tipi Buzdolabı, Piranha Oto Çift Taraflı Park Numaratörü kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, kulaklık, ayakkabılık, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Bu Salı BİM'de neler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 4 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

Samsung 55RU7030 55" 4K Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TL

HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led Televizyon 2.299 TL

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

Xiaomi Bluetooth Kulaklık 129 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TL

Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL

Piranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.499 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 679 TL

Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu 7,95 TL

Bloody Terminatör Lazer Oyuncu Mouse 149 TL

GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

Piranha Duvar Şarjı 19,95 TL

Piranha USB Kablo 9,95 TL

Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 399 TL

Piranha Oto Çift Taraflı Park Numaratörü 9,95 TL

Piranha Bluetooth Aux Araç Kiti 19,95 TL

Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 599 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 379 TL

Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 129 TL

Kiwi KCM-7540 Türk Kahvesi Makinesi 69,95 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL

Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 179 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL

4 kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL

Minderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TL

Plastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 TL

Smart Bulaşıklık 22,50 TL

Sepet ve Çöp Kovası Çeşitleri 4,95 TL

Vakumlu Paslanmaz Silikon Kaplama Ürünler 12,50 TL

Buzdolabı Sebzelik Matı 30x47cm 4,50 TL

4 Kişilik Katlanabilir Masa Sandalye 299,95 TL

Relax Koltuk 349 TL

Rubenis Bay / Bayan Şemsiye 32,95 TL

Sinbo Izgara Tava 69,95 TL

Figürlü Krep Tavası 9,95 TL

Artina Büyük Cam Kase 24,5cm 4,95 TL

Artina Küçük Cam Kase 13cm 1,75 TL

Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 2'li 9,95 TL

Keramika Çift Renkli Çerezlik 3,95 TL

Paşabahçe Ölçü Bardağı 570cc 7,50 TL

Saklama Kabı 3'lü 14,95 TL

Katlanabilir Süzgeç 6,95 TL

Rooc Çok Amaçlı Bıçak 6'lı 12,95 TL

Pipetli Matara 430cc 4,95 TL

Dijital Baskılı Kadife Yatak Örtüsü 230x250cm 99,95 TL

Çift Kişilik Emboss Battaniye 180x220cm 59,95 TL

Tek Kişilik Emboss Battaniye 150x220cm 49,95 TL

Tek Kişilik Yorgan 155x215cm 52,95 TL

Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL

Pamuklu Tv Battaniyesi 130x170cm 19,95 TL

Örme Perde 290x260cm 49,95 TL

Örme Masa Örtüsü 145x220cm 19,95 TL

Silk&Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 32,95 TL

Silk&Blue Bayan Peluş Çorap 6,95 TL

1000 Parça Puzzle 19,95 TL

Yer Puzzle 24 Parça 14,95 TL

Oyuncak Lisanslı Dev Yumurta Çeşitleri 14,95 TL

Oyuncak Sesli Müzikli Işıklı Mikrofon 21,95 TL

Bakarak Boyama Kitapları 4,95 TL

Kitap Çeşitleri 6,95 TL