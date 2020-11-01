Bu Salı BİM'de neler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

01 Kasım 2020 Pazar 12:51 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 12:51

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulan indirimli ürünleri arasında çerez çeşitleri ve şekerleme ve kahve çeşitleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'e neler geldi? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları ve kozmetik ürünler doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; kahve çeşitleri, şekerlemeler, temel gıda malzemeleri, bisküvi, kurabiye, temizlik ürünleri ve titreşimli diş fırçası uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM'e Salı günü gelecek olan ürünlerin fiyat listesi...

Ermiş 50 gr Ihlamur 8,95 TL

Bonbon 400 gr Şeker 5,95 TL

Çaylı 400 gr Karma Kurabiye 8,50 TL

Doğadan 900 gr Harman Çay 29,95 TL

Kahve Dünyası Kaşık Çikolata 4,95 TL

Meksmar 24’lü Bitkisel Pastil 4,95 TL

Kahve Dünyası 400 gr Salep 14,90 TL

Mixim 310 gr Elmalı Kurabiye 7,45 TL

Tafe 60 gr Çikolatalı Lokum Draje 3,95 TL

Güzelçay 100 ‘lü Demlik Poşet Çay 11,90 TL

Massara 100 gr Antep Fıstıklı Kurabiye 6,95 TL

Biscolata 125 gr Mood Dolgulu Bisküvi 4,75 TL

Kahve Dünyası 250 gr Filtre Kahve 15,90 TL

Abdullah Efendi 250 gr Türk Kahvesi 8,50 TL

Crema Cafe 10×10 ml Kahve Kreması 2,95 TL

Kahve Dünyası 400 gr Sıcak Çikolata 13,90 TL

Vip 5×25 gr Çikolata Tozlu Cappucino 4,50 TL

Goldnut 180 gr Yerfıstıklı Sütlü Çikolata 6,95 TL

Tafe 60 gr Çikolata Kaplı Portakal Çubukları 4,95 TL

3 Kasım 2020 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu ikinci sayfasında yer alan yeni kampanyalı ürünleri ise sırasıyla şöyle;

Classics Oje 2,95 TL

Masa Aynası 9,95 TL

Powersense Diş İpi 9,95 TL

Carla 12’li Far Paleti 21,90 TL

Ahşap Takı Düzenleyici 24,90 TL

Naturalove Banyo Süngeri 6,95 TL

Blume Mini Cep Mendili 2,95 TL

Golden Rose Kalem Ruj 14,90 TL

Retro Bozuk Para Cüzdanı 7,95 TL

Palmolive 500 ml Duş Jeli 11,50 TL

Carla 3’lü Highligter Paleti 17,90 TL

Golden Rose Oje Nude Look 4,95 TL

Homotech Led Işıklı Ayna 29,90 TL

Humble Brush 2’li Diş Fırçası 12,90 TL

Epi 100 ml Tüy Dökücü Krem 6,95 TL

Dermokil Kendin Yap Maske 14,90 TL

Dermokil 3×15 ml Cilte Maskesi 8,95 TL

M Original Çikolata Temalı Kulaklık 9,95 TL

Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 119 TL

Golden Rose Maskara Nude Look 14,90 TL

Dermokil Çocuk Diş Macunu ve Fırça 9,95 TL

Neutrogena 400 ml Vücut Losyonu 19,90 TL

Naturalove Dekoratif Bisküvi Yastık 29,90 TL

Natıralove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL

Colgate 75 ml Diş Macunu ve 250 ml Ağız Bakım Suyu 18,90 TL