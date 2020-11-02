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Ekonomi

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 4 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında teknolojik ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde; Spor aletleri ve deterjanlar uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta mutfak aletleri ve elektronik ürünler de indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 4 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu.

02 Kasım 2020 Pazartesi  10:42 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:42
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Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Koşu bandı, bisiklet, egzersiz aleti, Kadın-Erkek Spor Ayakkabı ve Pilates Topu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK 4 Kasım 2020 kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Voit Combo Plus Koşu Bandı 3,999 TL, Bisiklet 1,299 TL, Masa Tenisi Masası 1,299 TL, Pilates Bandı 21,95 TL, Powerbank 89,90 TL, Akıllı Saat 89,90 TL, Slazenger Kadın-Erkek Spor Ayakkabı 79,90 TL, Peluş Cam Matara 14,95 TL. Kişisel Gelişim Kitapları 7,99 TL'den satışa sunacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler; 

Asonic 20.000 mAh Powerbank 89,90 TL

Lenovo Akıllı Saat 89,90 TL

Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL

Slazenger Kadın / Erkek Dryfit T-Shirt 24,95 TL

Slazenger Kadın / Erkek Flamlı Basic T-Shirt 24,95 TL

Slazenger Kadın Tüllü Tayt 39,95 TL

Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 39,95 TL

Slazenger Kadın / Erkek Fermuarlı Sweatshirt 49,95 TL

TermalTech Kadın Sporcu Büstiyer 24,95 TL

Peluş Cam Matara 14,95 TL

Slazenger Spor Ayakkabı 79,90 TL

Kişisel Gelişim Kitapları 7,99 TL

Voit Combo Plus Koşu Bandı 3.999 TL

Dynamic Masa Tenisi Masası 1.299 TL

Dynamic Orbit Roller R-102N Eliptik Bisiklet 1.299 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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