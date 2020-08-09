09 Ağustos 2020 Pazar 11:57 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 11:57

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'in Ağustos'un 8'i ile 14'ü arasında satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerini Aldın Aldın! Peki A101'e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel ürünlerde bu hafta Lorael makyaj temizleyici ve nemlendirici uygun fiyata satılacak. Bu hafta A101'e manav reyonundaki ve dondurma çeşitlerindeki indirimler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel 8-14 Ağustos 2020 kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

Gıda, yeme, içme ve giyimin yanı sıra teknolojik ürünlerde de indirim fırsatları sunan A 101 sezonun son bombasını patlattı. 81 ilin, 900 ilçesinde 6850 mahallede müşterilerine ucuz ürün imkanı sunan A 101 teknolojide yaptığı indirimlerle de öne çıkıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Bu Salı BİM'de neler var? 11 Ağustos 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu