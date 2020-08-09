09 Ağustos 2020 Pazar 15:47 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 15:47

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın fırsatlarında bir önceki katalogda gelen ürünler de ŞOK market raflarında satışa sunuluyor. ŞOK'a bu hafta temizlik ürünleri büyük indirimle geliyor. İşte ŞOK aktüel 12 Ağustos 2020 kataloğundaki indirimli ürünler…

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta saklama kapları, çelik su ısıtıcı, Keramika kahvaltı takımı ve kişisel bakım ürünlerindeki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda mutfak ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'ta birbirinden çeşitli kampanyalı ürünler dikkat çekerken elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, mini fırın, televizyon ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta; Kiwi Blender Seti 129 TL, 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap 189 TL, Sinbo Tost Makinesi 149 TL, Bienna Tekli Avize 59,90 TL, Kumsal markalı ürünlerden 24 cm Garnit Efektli Kapaksız Tava 34,95 TL, 24 cm Garnit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 54,90 TL, 22 cm Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 54,90 TL, 2500 cc Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 19,95 TL, 660 cc Paşabahçe Desen Kapaklı Kavanoz 1,95 TL, 23 cm Kare Salata Kasesi 8,99 TL, Sarten Desenli Kavanoz Kapağı 0,30 TL. 24 cm Konik ve Yuvarlak Salata Kase 7,99 TL, Paşabahçe Anadolu Cam Kavanoz 3 litresi 8,99 TL ve 5 litrelik olan modeli 12,95 TL. Paşabahçe Galon Şişe 1,5 litrelik olanı 8,95 TL ve 3 litre olanı 12,95 TL. 165 cc 12 parça LAV Alya Çay Seti 27,95 TL, 145x220 cm ölçüsünde Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL, 45x140 cm Örme Runner 4,99 TL, 30 cm Paşabahçe Generation Kase 14,95 TL, 1165 cc Paşabahçe Ölçü Kabı 14,95 TL, 45x70 cm Waffle Kurulama Bezi 5,99 TL, 30x30 cm 3'lü El Havlusu 5,99 TL. Kadın/Çocuk Çekçekli Patik Çorap 3,99 TL, 960 ml Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı 14,75 TL yerine 8 TL'den satışa sunulacak.