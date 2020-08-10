10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:56

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta 2 ayrı televizyon ve uygun fiyata elektrikli termosifon satılacak. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, Termos dolap, ayakkabılık, valiz çeşitleri, spor malzemeleri, tava çeşitleri, kızartma tenceresi, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı, elektrikli çay seti, türk kahvesi makinesi, tost makinesi, epilasyon aleti, yüz temizleyici, termosifon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 2 ayrı televizyon ve bluetoothlu mause-klavye kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, çamaşır makinesi, termosifon, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, 3 farklı boy valiz seti, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

A101'DE BU HAFTA...

BİM 11 Ağustos 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu Salı BİM'de neler var?

12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 8-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!