Bu Salı BİM'de neler var? 11 Ağustos 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu

09 Ağustos 2020 Pazar 11:58 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 11:58

BİM'e salı günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri belli oldu. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'de neler var? Salı BİM aktüel ürünlerde bu hafta kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı 11 Ağustos 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Çotanak Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,90 TL, Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 15'li 7,95 TL, Çocuk Patik Çorap 3'lü 5,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. BİM'de salı günü Neon Tarak 12,90 TL, Makyaj Çantası 9,95 TL, Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 8-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.