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Ekonomi

A101'e bu hafta neler geliyor? A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101'in bu hafta Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektronik ürünlerde, mutfak araç gereçleri ve oto aksesuar ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında; yazıcı, akıllı saat, Wi-fi sinyal yakınlaştırıcı ve televizyon bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

07 Ekim 2020 Çarşamba  10:55 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:55
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A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektrikli mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Oto aksesuarları, Televizyon, Cep telefonu, Çamaşır mekinesi, tost makinesi ve şarjlı el süpürgesi bulunuyor. İşte A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu..

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Oto aksesuarlarına bu hafta katalogta 2 sayfa yer verildi.

İşte A101'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler..

A101'DE BU HAFTA...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101'de bu hafta; Halı, yolluk, oyuncak, çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi, tabak çeşitleri, termos, katlanabilir yaylı yatak, 4 kapaklı çok amaçlı çekmeceli dolap, katlanabilir kamp masası ve kamp sandalyesi, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

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Bu hafta A101'e; Toshiba 43" Full HD Smart Led Televizyon, Honor 9X Cep Telefonu, Epson Ekotank Yazıcı, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, SEG A++ Çamaşır Makinesi, Xiaomi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Kiwi Portatif Dikey Ütü, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi, 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Ayakkabı Dolabı, Katlanabilir Yaylı Yatak, Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri, Kamp Sandalyesi, Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası ve Araç İçi 220 Volt Dönüştürücü kaçırılmaz fırsatla geliyor. 

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