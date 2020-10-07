07 Ekim 2020 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:55

A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektrikli mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Oto aksesuarları, Televizyon, Cep telefonu, Çamaşır mekinesi, tost makinesi ve şarjlı el süpürgesi bulunuyor. İşte A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu..

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Oto aksesuarlarına bu hafta katalogta 2 sayfa yer verildi.

İşte A101'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler..

A101'DE BU HAFTA...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101'de bu hafta; Halı, yolluk, oyuncak, çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi, tabak çeşitleri, termos, katlanabilir yaylı yatak, 4 kapaklı çok amaçlı çekmeceli dolap, katlanabilir kamp masası ve kamp sandalyesi, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.