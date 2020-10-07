ŞOK'a bu Çarşamba neler geldi? ŞOK 7 Ekim 2020 aktüel ürünler satışta!

07 Ekim 2020 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:29

ŞOK 7 Ekim 2020 aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK çarşamba kataloğunda bu hafta bebek ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu Çarşamba satışa sunulan ürünlerde; bebekler için beşikten mama sandalyesine, bebek tekstili ürünlerinden oyuncaklarına kadar tüm ürünlerde indirim yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar...

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var.

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda ; Desenli Tonton Tabure, GoKidy Mama Sandalyesi, Bebek Güvenlik Ürünleri, Anne Yanı Bebek Yastığı, 80x80 cm Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü, Klozet Adaptörü, Tekerlekli Oyuncak Kutusu, Bul-Tak Kaplumbağa, Tren Şehri 52 Parça, Işıklı Çocuk Çizme, Tekerlekli Oyuncak Kutusu, GoKidy İlk Yaş Aktivite Masası ve çok daha fazlası yer alıyor.

ŞOK'ta bu Çarşamba satışa sunulan ürünler; Bebeland yeni doğan ıslak havlu 16,95 TL, Dalin bebek şampuanı 19,90 TL, Rebul parfümlü kolonya çeşitleri 6,45 TL, Gillette Blue 3 taraftar paketi altılı 27,90 TL, Sleepy Natural soft Mega paket 16,90 T, Finish Quantum tablet 64’lü 59,90 TL, Bingo toz deterjan 10 kilogram 44,95 TL, Kızılay karpuz Çilek aromalı maden suyu 6,45 TL, Lezzetlim dana kuşbaşı 400 gram 18,50 TL, Lezzetlim Anne Köftesi tadında 18,90 TL, Lezzetlim dana kıyma 400 gram 16,50 TL, Bebek reflü yatağı 49,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta teknoloji ürünleri, ev araç gereçleri, temizlik ve gıda ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini aldı.

ŞOK'ta bu hafta teknoloji ürünleri, ev araç gereçleri, temizlik ve gıda ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini aldı.