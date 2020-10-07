Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:36

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelecek olan ürünler arasında Havuzlu toplu kaydırak, taşınabilir şarj aleti, akıllı çocuk takip saati, oyuncak ahşap mutfak, oyuncak çeşitleri, led ışık, fanlı ısıtıcı, mama sandalyesi gibi birçok indirimli ürün bulunuyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler ve bebek ürünleri kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte haftanın aktüel kataloğu

BİM'e bu hafta; Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati, Oyuncak Ahşap Mutfak, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Şofben, Tefal Buharlı Ütü, Otomatik Sıvı El Sabunluğu, Yoğurt Makinesi, Bonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi, Tefal Manuel Rondo, KANZ Anne Bebek Bakım Çantası, Pilsan Yürüme Arkadaşım, Fakir Fanlı Isıtıcı, Ultrasonik Hava Nemlendirici, Çocuk Ahşap Mama Sandalye Seti ve çok daha fazlası yer alıyor ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'in bu cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; elektronik ürünler, çocuk oyuncakları, giysi çeşitleri, elektrikli ev aletleri ve züccaciye ürünleri yer alıyor.

ŞOK'a bu Çarşamba neler geldi? ŞOK 7 Ekim 2020 aktüel ürünler satışta!

Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati 499 TL

Oyuncak Ahşap Mutfak 259 TL

DEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL

Esnek Priz 3 Soket + 2 USB 89,90 TL

Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 899 TL

Tefal Buharlı Ütü 279 TL

Fakir Şofben 139 TL

Otomatik Sıvı El Sabunluğu 59,90 TL

Yoğurt Makinesi 99,90 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TL

Tefal Manuel Rondo 79,90 TL

Bonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 39,90 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,25 TL

KANZ Anne Bebek Bakım Çantası 29,90 TL

Bebek Reflü Yatağı 49,90 TL

Ahşap Çocuk Yatağı 475 TL

Bebek Tartısı 129 TL

Piccolo Mondi Ana Kucağı 79,90 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 49,90 TL

Pilsan Yürüme Arkadaşım 89,90 TL

Fakir Fanlı Isıtıcı 139 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici 129 TL

Pilsan Plastik Mama Sandalyesi 59,90 TL

Çocuk Ahşap Mama Sandalye Seti 129 TL

Koordinasyon Oyunu 24,90 TL