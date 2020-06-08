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Ekonomi

A101'e bu hafta neler geliyor? A101 aktüel ürünler 11 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı

A101 aktüel ürünler 11 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Mayıs ayının son aktüel kataloğunda evini boyamak isteyenlere boya ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta banyo dolabı, plaj ürünleri, güneş kremleri, ütü masası, çamaşır askısı ve daha birçok ürün yer alıyor. Peki A101'e bu hafta başka neler geliyor? İşte A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu

08 Haziran 2020 Pazartesi  16:44 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 16:44
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A101 aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta tatile gidecek olanların yüzünü güldürecek indirimler var. A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu ve A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e Çamaşır sepeti, 82 parça porselen yemek takımı, plaj şemsiyesi, plaj havlusu, çocuklar için can simidi-kolluk, şnorkel ve terlik çeşitleri kaçırılmaz fırsatla geliyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

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