A101'e bu hafta neler geliyor? A101 aktüel ürünler 4 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı

02 Haziran 2020 Salı 14:24 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 14:24

A101 aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. 10 sayfalık A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğu ve A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e kızartma tenceresi ve pizza tabağı kaçırılmaz fırsatla geliyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

BİM 2-5 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İÇİN TIKLAYINIZ