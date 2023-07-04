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Ekonomi

Aile Destek Programı ödemeleri devam edecek mi? Aile destek Programı uzatılacak mı?

Aile Destek Programı kapsamında 12 aylık ödeme süresi sona erdi. Aile Destek Programı'nın 2023 haziran ayı itibarıyla son bulacak olması nedeniyle, yardımdan faydalanan vatandaşlar ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Buna Aile Destek Programı ödemeleri devam edecek mi? Aile destek Programı uzatılacak mı? İşte detaylar

4 Temmuz 2023 Salı 14:55 - Güncelleme:
Aile Destek Programı ödemeleri devam edecek mi? Aile destek Programı uzatılacak mı?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen sosyal yardım kapsamında 12 aylık ödeme dönemi sona erdi. Planlamaya göre son ödeme tarihi 2023 Haziran ayı olan yardımlar Temmuz ayının ilk 2 haftasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile destek Programı ödemeleriyle ilgili öenmli bir açıklamada bulundu. Buna göre Aile Destek Programı devam edecek mi? Aile destek Programı ödemeleri uzatılacak mı? İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

Aile Destek Programı'nda 12 aylık ödeme döneminin sona ermesi nedeniyle 2023 yılı Haziran ayı için olan ödemesi, Temmuz ayında gerçekleştirilecekti. Aile Destek Programı süresine dair son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı ödemelerinin bu sene de devam edeceğinin müjdesini verdi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle ödenecek olan Aile Destek Programı yardımı 2024 Haziran ayına kadar uzatıldı.

Aile Destek Programı ödemeleri, her ayın 7-14 tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre değişiklik gösteriyor.

  • Aile Destek Programı
  • Aile Destek Programı ödemeleri
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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