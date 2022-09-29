Aile Destek Programı parası ne zaman verilecek? Aile Destek Programı 3. ödeme ne zaman?

Aile Destek Programı 3. ödemeleri başladı. Sosyal Yardım ödeneği alan vatandaşlar, Eylül ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Destek ödemelerine gelen yeni iyileştirme ile birlikte ödemeler hane başına aylık 850 - 1250 TL'ye yükseltildi. Peki Aile Destek Programı parası ne zaman verilecek? Konuyla ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile Destek Paketi ödemelerinin ilk taksiti Temmuz'un 29'unda yatırılmıştı. Ağustos ayı ödemeleri Eylül ayında yapıldı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğu zaman Eylül ayı için alınacak Aile Destek Programı 3. ödemelerinin ekim ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detayları şöyle:

Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL'ye yükseltildi.

'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanacak. Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL'ye kadar).

Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NEREYE YATACAK?

Aile Destek Paketi ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak olup, e-Devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

E-Devlet Aile destek parası sorgulama! Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

Hane gelirine göre değişen tutarlarda olan ödemeler en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMANA KADAR ÖDENECEK?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.