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Ekonomi

Akşam Future&Trends Summit'te 1. Oturumda finans sigortada gelecek ve trendler konuşuldu

Türkiye'nin Gazetesi” vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını 'Akşam Future&Trends Summit' ile taçlandırıyor. Zirve'de 1. Oturum sona erdi. Akşam Future&Trends Summit 1. Oturumu'nda katılımcılar yatırım, finans, sigortada gelecek ve trendler konularında değerlendirmede bulundular.

17 Ocak 2023 Salı 14:09 - Güncelleme:
Akşam Future&Trends Summit'te 1. Oturumda finans sigortada gelecek ve trendler konuşuldu
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Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirve'de 1. Oturum sona erdi.

Papara Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı Akşam Future&Trends Summit 1. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Ahmed Faruk Karslı yaptığı konuşmada, "Geçen sene koyduğumuz hedeflerin tamamını tutturduk. Bankalarla karşılıklı destek ile birçok işi başarıyoruz" dedi. Ahmed Faruk Karslı konuşmasına "Yapay zekanın insandan daha zeki olmayacağı konuşuluyor ama bu doğru değil. Yapay zekalar ortalama bir insan için tehdit olabilir" şeklinde devam etti.

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Ahmed Faruk Karslı bankacılık teknolojileri ile ilgili "Türkiye bankacılık teknolojileri alanında Avrupa ve ABD'den daha iyi bir ülke" dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Akşam Future&Trends Summit 1. Oturumu'nda konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK EN TEMEL KAVRAMLARDAN BİRİ"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilirlik artık en temel kavramlardan biri. Herkesin de birincil önceliklerinden birisi oldu" dedi.

"Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm birbiri ile kardeş. El ele kol kola yürümek zorundalar"

Yıldız konuşmasını "Yeşil finansmanın bu sene içinde daha da artacağını düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Akşam Future&Trends Summit 1. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Akşam Future&Trends Summit başladı

"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR MOTTOSU İLE İLERLİYORUZ"

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı açıklamasında, "Birlikten kuvvet doğar" mottosu ile ilerliyoruz. 2023'te de bu bağı kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, Akşam Future&Trends Summit 1. Oturumu'nda konuştu.

"GLOBAL PAZARLA AYNI DİNAMİKLERE SAHİBİZ"

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk konuşmasında, "Dünyada bankacılığa dair ne konuşuluyorsa Türkiye'de de aynı şeyler konuşuluyor. Global pazarla aynı dinamiklere sahibiz" ifadelerine yer verdi.

Yapay zekanın insandan daha zeki olmayacağı konuşuluyor ama bu doğru değil. Yapay zekalar ortalama bir insan için tehdit olabilir

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk konuşmasında, "Dijital bankacılıktan memnuniyet geleneksel bankacılık memnuniyetinden 4 puan daha fazla. Yeni nesil, teknolojik atılımları seviyor" ifadelerine yer verdi.

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