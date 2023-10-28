Altın, borsa ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,61 kazançla 7.706,41 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.384,45, en yüksek 8.084,44 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,78 kazançla 7.104,50 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,54 artışla 9.454,79 puana, Mali Endeks yüzde 2,73 artarak 7.993,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,01 değer kazancıyla 12.495,26 puana yükseldi.

MİA TEKNOLOJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,29 ile Mia Teknoloji oldu. Mia Teknoloji'ji yüzde 19,96 ile Çimsa Çimento, yüzde 19,95 ile Yeo Teknoloji Enerji izledi

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,66 ile İpek Doğal Enerji, yüzde 10,54 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 10,00 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 351 milyar 982 milyon lirayla Koç Holding, 299 milyar 736 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 297 milyar 922 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.797 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 kazançla 12.073 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,65 değer kazanarak 28,1890 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,73 yükselişle 29,8530 lira oldu.

Geçen hafta 34,0930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,58 artarak 34,2910 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 kayıpla 31,3640 liradan alıcı buldu.