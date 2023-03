Araç sahipleri dikkat! O cezalar siliniyor

Yapılandırma yasası 25 milyon araç sahibinin cebini rahatlatacak düzenlemeler içeriyor.

Trafikteki araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belirli aralıklarla yapılan araç muayene işlemi devlet tarafından zorunlu tutuluyor. Periyodik muayenede tüm Türkiye'de tek yetkili kuruluş ise Tüvtürk. Araç eğer hususi ve 'sıfır' ise 3 yıl sonra, daha eskiyse 2 yılda bir muayene ediliyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart. Süresinde muayenesi yaptırılmayan araçlardan ise muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5'i kadar gecikme ücreti alınıyor.

EN AZ 9 GÜN ÖNCE RANDEVU ALINIYOR

Aracın muayene tarihi, daha önce muayeneye geldiği tarih üzerinden hesaplanarak ruhsata işleniyor. Otomobilin ruhsatında yazan 'Tescil Tarihi' kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz. Muayene tarihi gelmeden 1 ay önce internet sitesi üzerinden, en az 9 gün önce de telefonla arayarak araç muayene randevusu alınabiliyor. Randevu, Tüvtürk'ün resmi internet sitesi 'tuvturk.com.tr' adresinden, '0850 222 8888' numaralı çağrı merkezinden ve e-Devlet üzerinden online alınabiliyor. Ödemeler nakit veya kredi kartıyla yapılabiliyor. Ödemelerde taksit imkanı bulunmuyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2023

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 575,84 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.130,44 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 1.528,10 TL

ARAÇ MUAYENE SÜRESİ GEÇENLERE FIRSAT TANINDI

Araç muayene sürelerini çeşitli nedenlerle belirtilen süreler içinde yaptırmayanlara uygulanan cezalar her ay artarak devam ediyor. Ancak vergi ve prim borç faizine af getiren 7440 sayılı yapılandırma yasası, araç muayene cezasında önemli indirimler sağlıyor. Yasa 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Dün bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de uygulama tebliği de yayımlandı. Buna göre, her ay yüzde 5 üzerine koyarak katlanan araç muayene cezaları için bir fırsat oluştu. Bu yolla gecikme cezaları silinecek. Bunun yerine aylık yüzde 0.75'i aşmayan enflasyon farkı eklenerek hesaplama yapılacak. Bu imkandan yararlanmak için 30 Eylül 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar araç muayenelerinin yaptırılması gerekiyor.

SADECE YÜZDE 14.5'LİK FARK EKLENİYOR

Yasanın sunduğu imkanı bir örnekle açıklayalım. X plakalı otomobilin araç muayene süresi 16 Haziran 2016'da sona ermiş olsun. Araç sahibi süresinde yaptırmadığı araç muayenesi için 28 Haziran 2023 tarihinde yetkili muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti ile birlikte ödemesi gereken yüzde 5 fazla yerine, 7440 sayılı yapılandırma yasasında belirtilen enflasyon katsayısına göre fark ödeyecek.

2023 yılında otomobiller için 1.130,44 lira araç muayene ücreti alınıyor. Yüzde 5 cezaya göre süre dikkate alındığında 4 bin 634 lira fark oluşuyor. Bunun yerine daha düşük enflasyon katsayısıyla bu fark 673.52 liraya düşüyor. Yani önceki farkın sadece yüzde 14.5'i kadar fark alınıyor. Böylece muayenede ödenecek tutar 1.130.44 + 673.52 = 1.803.96 lira oluyor.

ARAÇ MUAYENEDEN GEÇMEDİĞİ DURUMDA 2. MUAYENE İÇİN SÜRE TANINIYOR

Araç muayene tekrarına kalırsa talep edilmesi halinde aynı gün için muayene tekrarı randevusu alınabiliyor. Üzerinde değişiklik yapılan, muayene süresi geçirilen, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmaması nedeniyle idari ve cezai müeyyide uygulananlar ile engelli vatandaşlara ait araçların muayenesi için verilen randevu süresi ise 7 günü geçemeyecek.

Muayenesi yapılan araçlara, muayeneden geçemediği takdirde eksikliklerinin tamamlanması için bir ay süre veriliyor. Bu süre içinde gelinen ikinci muayene, muayene tekrarı olarak sayılacağından ücret tahsil edilmiyor.

ARAÇ MUAYENE TARİHLERİNE DİKKAT!

Düzenlemeden 12 Mart 2023 tarihi öncesi zorunlu araç muayenesini yaptırmayan araç sahipleri yararlanabilecek. Araç muayenesi 12 Mart 2023 tarihinden sonraya rastlayanlar eğer araçlarını süresi içinde muayene ettirmezse gecikilen her ay muayene ücretinin üzerine yüzde 5 eklenecek.

EGZOZ MUAYENE ÜCRETİ

Trafikte seyir halinde olan araçların egzozundan çıkan gazların sebep olduğu hava kirliliğini önlemek amaçlı, egzoz emisyon muayenesi yapılıyor. Egzoz muayene ücreti ise her araç için aynı. Sıfır araçlarda 3 yıl sonunda ilk egzoz emisyon muayenesi gerçekleştirildikten sonra yine her 2 yılda bir muayene tekrarlanmalı. Egzoz muayene ücreti de her yıl yenileniyor. Bu bağlamda her araç için egzoz emisyon ölçümü fiyatı 2023 yılında 180 TL olarak belirlendi.

ARAÇ MUAYENESİNDE NELERE BAKILIR?

Muayene sırasında

Araç tanımları,

Ruhsat bilgileri,

Direksiyon sistemi,

Fren tertibatı,

Görüş şartları,

Aydınlatma sistemi,

Aks,

Jant,

Lastik ve süspansiyon sistemi,

Şasi ve şasi bağlantı parçaları ve gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları kontrol edilir.

GEREKLİ EKİPMAN LİSTESİ

İlk yardım çantası

Üçgen reflektör (2 adet)

Yangın söndürme cihazı

Stepne