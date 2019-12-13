Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'faiz' açıklaması: Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik
Bakan Albayrak, 'Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek. Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek. Kamu bankaları %9-11 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.
Bakan Albayrak, "Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı. Öncü göstergeler değişimzamanı geldiğini gösteriyor" dedi.
Berat Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik." dedi.
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