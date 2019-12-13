14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7836
  • 6,4595
  • 275.554
  • 110937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'faiz' açıklaması: Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik

Bakan Albayrak, 'Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek. Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek. Kamu bankaları %9-11 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı. Öncü göstergeler değişimzamanı geldiğini gösteriyor" dedi.

Berat Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik." dedi.

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan 'faiz' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'faiz' açıklaması

ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararına Bakan Gül'den sert tepki

ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararına Bakan Gül'den sert tepki

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

2019'un en çok konuşulan 20 dizisi

2019'un en çok konuşulan 20 dizisi

Ağaçtan, taştan ve birçok atık malzemeden heykel yapıyor, Heykeltıraş çobanın hayali...

Ağaçtan, taştan ve birçok atık malzemeden heykel yapıyor, Heykeltıraş çobanın hayali...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA