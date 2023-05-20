İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 500 dolar bazında bir oran olacak
Ekonomi

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 500 dolar bazında bir oran olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam gündemine ilişkin detayları açıkladı. Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmadığını ifade eden Bakan Bilgin, 'Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır' dedi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 500 dolar bazında bir oran olacak
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirdi.

Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.