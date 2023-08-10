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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Biriktirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar dolara varan artışlar yaşandığını belirterek, 'Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Biriktirmeye devam edeceğiz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 880 milyon dolar artışla 74 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Temmuz'da 72 milyar 349 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 425 milyon dolardan, 41 milyar 362 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 817 milyon dolar artışla 113 milyar 774 milyon dolardan 115 milyar 591 milyon dolara yükseldi.

REZERVLERDEKİ ARTIŞ 17,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 7'nci haftaya taşınırken, son iki ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DEĞERLENDİRME

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi.

Merkez Bankası verilerine göre, 2023 mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervlerin 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar dolara varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) verilerine göre, toplam rezervler 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 817 milyon dolar artışla 113 milyar 774 milyon dolardan 115 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 8'inci haftaya taşınırken, son iki ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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