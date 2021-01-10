BİM 12 Ocak 2021 kataloğu: BİM'de bu Salı neler var?

10 Ocak 2021 Pazar 17:27 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 17:27

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında temel gıda malzemeleri ve kozmetik ürünleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, un, kahve, salça, makarna çeşitleri, bebek bezi, kağıt havlu ve deterjanlar gibi birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM 12 Ocak 2021 kataloğu...

BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta et, süt ve balık ürünleri doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda temel ihtiyaç kapsamındaki gıda malzemeleri ve hijyen amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunuluyor. Yurdum 4500gr Domates Salçası 31,90 TL, Yurdum 1500gr Biber Salçası 17,90 TL, Serel 800gr İncir & Hurma Pekmezi çeşitleri 9,95 TL, Altad 630gr Mini Bamya Konservesi 7,95 TL, Altad 620gr Türlü 5,95 TL, Altad 630gr Taze Fasulye 5,95 TL'den satılacak.

BİM'e Salı günü gelecek olan ürünler arasında; Mr Green 10’lu Mikrofiber Temizlik Bezi 12,90 TL. QuickDish 2’li Keçeli Temizlik Bezi 9,95 TL. Magic Parex 4’lü Temizlik Bezi 4,95 TL. Parex Inox/Magic Sünger 3,75 TL. Farklı renklerde Parex Bulaşık Fırçası 5,95 TL. Hyperactive 750ml Lavabo Açıcı Jel 7,50 TL. Cif 750ml Banyo Mutfak Temizleyici Sprey 12,90 TL. Fakir Parkett 1 litre Ahşap Temizleyici 5,95 TL'den yer alıyor.

BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel ürünler kataloğunda; Bebek Bezi çeşitleri 48,90 TL. Bluem 32’li Tuvalet kağıdı 27,90 TL. Queen 12’li Kağıt Havlu 19,90 TL, 60’lı Islak Tuvalet Kağıdı 4,95 TL, Doğal ve organik Sleepy 50’li Islak Havlu 4,95 TL, Finish Quantum 64’lü Bulaşık Makinesi Tableti 54,90 TL, Finish 250ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 9,95 TL. Miss 1+1 Litre Bulaşık Deterjanı 14,90 TL, Queen 150’li Çek-Kullan Mendil 4,95 TL, Ecco Soft 200’li Peçete 2,95 TL. Vernel 2’li Konsantre Yumuşatıcı 28,90 TL, Yumoş 5 litre Yumuşatıcı 22,90 TL, Domestos Dağ Esintisi 5 litre Ultra Çamaşır Suyu 24,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunun Gıda sayfasında; Fiskobirlik 4000gr Kavrulmuş İç Fındık 34,90 TL, Abdullah Efendi 4’lü Türk Kahvesi 16,90 TL, Tadım 180gr Favori Karışık Kuruyemiş 11,90 TL, Torku Frema 1 kg Kakaolu Fındık Kreması 19,90 TL. Holland 250gr Karamel Waffle 8,95 TL, Tirebolu 1kg Siyah Çay 26,90 TL. Juck 740ml Portakal Suyu 5,95 TL. Nestle Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 5,50 TL. Nescafe 10’lu Hazır Kahve 6,50 TL. Efsane 5kg Pilavlık Pirinç 27,90 TL, Sinangil 2kg Baklavalık Un 8,95 TL, Sinangil 2kg Buğday Unu 8,95 TL. Fıçı 2500 g Karışık-Lahana Turşu çeşitleri 16,90 TL, Cam Kavanozda Fıçı Salatalık Turşusu 15,90 TL, Tat Ranch-Mango Körü-BBQ-Peri Sos çeşitleri 5,95 TL, Türk Şeker 500gr Makarna çeşitleri 1,95 TL. Salatalar ve yemekler için Kappadokia 500gr Siyah Pirinç, Siyez Bulguru ve Beluga Mercimek çeşitleri 9,95 TL, Ala Çiftçi Beyaz Kinoa, Greçka, Keten Tohumu çeşitleri 4,95 TL. Kapadokia 1kg Siyez, Kavılca, Mor Buğday, Dinkel Unu çeşitleri 9,95 TL. Tatgör Ev Tarhanası 4,95TL'den satışa sunulacak.