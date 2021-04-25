25 Nisan 2021 Pazar 15:24 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 15:24

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'e Salı günü için gelecek olan aktüel ürünler arasında çok sayıda kahvaltılık ve hazır gıdanın yanı sıra, puding tarzı tatlılar ve Harnup, dut ve hurma seçeneklerinde pekmezlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM Salı aktüel ürünler kataloğu.

BİM 27 NİSAN 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan ayında ihtiyaç olabilecek gıda ürünleri kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta çok sayıda gıda ürünü var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta; Geleneksel Dost Ailesi 5kg Yoğurt 23,90 TL. Dost 500gr Topak Tereyağı 25,90 TL. Dost 600gr Kaşar Peyniri 22,90 TL. Dost 1 litre Kefir 6,90 TL. Dost 2kg Bidon Yoğurt 11,90 TL. Erpiliç 500gr Piliç Damak Köfte 11,90 TL, Fasulyeli ve mısırlı seçeneklerinin yer aldığı Derya 185gr Tol Balığı Salatası 7,90 TL.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında ayrıca; Düğün ve mercimek seçeneklerinin yer aldığı Bizim Mutfak 2'li Kemik Suyuna Çorba 6,50 TL. Domatesli, havuçlu ve ıspanaklı Ekmekcik 500gr Sebzeli Yumurtalı Erişte 5,90 TL. Sana 250gr Tereyağı Lezzeti Margarin 3,95 TL. Pınar 500gr Baton Hindi Salam 11,90 TL. Danet 300gr Dana Kangal Sucuk 19,90 TL. Çemeni sıyrılmış Danet 100gr Pastırma 16,90 TL. Marmarabirlik 750gr Yağlı Salamura Zeytin 29,90 TL.

BİM'de bu salı indirimli satışa sunulacak ürünler arasında; Mahmood Coffee 3'ü 1 Arada Hazır Kahve+Fincan+Kavanoz Seti 19,90 TL. Ayva, kayısı ve kızılcık seçeneklerinde İlkgün 370gr Marmelat çeşitleri 6,50 TL. Dr.Oetker 156gr Pastacı kreması 3,50 TL. Dr.Oetker 10'lu Kabartma Tozu+Vanilya 5,50 TL. Dr.Oetker Tavuk Göğsü+Kazandibi 5,50 TL. Dr.Oetker Bardakta Puding 1,95 TL. Dr.Oetker 3'lü Krem Şanti 9,90 TL. Dr.Oetker Bitter Çikolatalı Puding 3,50 TL.

BİM 27 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda kahvaltılık ve hazır gıda ürünü de yer alıyor. Guseppe 405gr Dondurulmuş Pizza 17,90 TL. Yüksük, fiyonk ve burgu Türkşeker 1kg Makarna çeşitleri 3,95 TL. 600gr Ketçap ve 540gr Mayonezden oluşan Calve Ketçap+Mayones Seti 12,90 TL. Harnup, dut ve hurma seçeneklerinde Tariş 760gr Pekmez 14,90 TL.

Bim aktüel ürünler kataloğunaki indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Kral Şakir Oyuncağı Hediyeli karışık meyve ve kakaolu fındık kreması seçeneklerinin yer aldığı Cupido 350gr Buğday ve Pirinç Gevreği 12,90 TL. Ülker Çokokrem 1,5kg Kakaolu Fındık Kreması 32,50 TL. Ülker Çokokrem 350gr Fındık Ezmesi 19,90 TL. Ülker 60gr Çilekli Beyaz Çikolata 5,90 TL. Ülker 120gr Pul Çikolata 7,50 TL. Ülker 200gr Kuvertür Bitter Çikolata 11,50 TL. Ülker Coco Star Atıştırmalık 4,50 TL. Olala 162gr Mini Sufle 5,75 TL. Dankek 180gr Çilekli Tart Kek 6,25 TL. Saklıköy 122gr Yulaflı Üzüm ve İncirli Bisküvi 2,25 TL. Hanımeller 138 gr Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye 3,50 TL. Ülker 220gr Vanilya Aromalı Gofret 3,75 TL.

Ülker 9 Kat Fındık Kremalı Gofret 3,25 TL. Halley Granüllü Sütlü Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 5i75 TL. Rulokat 170gr Fındık Kremalı Rulo Gofret 6,50 TL. Ülker 4x200gr Pötibör Bisküvi 8,90 TL. Elma ve şeftali seçeneklerinde Hero Baby 120gr Organik Bebek Maması 4,25 TL. Farklı çeşitlerde Yupo Yumuşak Şekerleme 6,90 TL. Ülker Biskrem 200gr Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3,45 TL. Hanımeller 152gr Tereyağlı Kurabiye 3,25 TL. Ülker Caramio Karamelli Mini Çikolata 5,50 TL, Ülker ürünlerinin yanında Kelloggs marka ürünler de yer alıyor. Kase Hediyeli Kelloggs 400gr Çikolatalı Müsli 13,90 TL. Kelloggs 400gr Yulaf Ezmesi 7,90 TL. Ülker Paylaşmalık Çikolatalı Gofret 4,75 TL'den Salı günü BİM'de satışa sunulacak.