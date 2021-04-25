25 Nisan 2021 Pazar 16:13 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 16:13

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında 2 farklı dikiş makinesi, çay seti ve zücaciye kapsamında mutfak için birçok gerekli ürün uygun fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu Ramazan Bayramı kapsamında çikolata ve şeker çeşitleri geliyor. Ayrıca Luminarc kase çeşitleri ve Cambu marka ürünler de kadın müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Kumsal markalı 2 cm Karnıyarık Tencere 89,90 TL, 22 cm Derin Tencere 22 cm 89,90 TL ve 24 cm Tava 59,90 TL fiyatla yer alıyor. Paşabahçe markalı 26,4 cm Kapaklı Servis Tabağı 34,95 TL, 1450 cc Borcam Kırmızı Yuvarlak Tencere 21,95 TL, 2500 cc Borcam Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 24,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Kapaklı Çelik Kase 59,90 TL, Çek Bırak El Rondosu 21,95 TL, 25 cm Luminarc Temperli Lotusia Opal Bowl Kase 24,95 TL, 12 cm Luminarc Temperli Lotusia Opal Kase 7,49 TL, Luminarc Ölçü Bardağı 12,95 TL, Luminarc Tatlı ve Sunum Kasesi 8,99 TL. 3'lü 330 cc LAV Kısa Meşrubat Bardağı 11,95 TL, 3'lü 395 cc LAV Uzun Meşrubat Bardağı 11,95 TL, 3'lü 355 cc LAV Joy Desenli Su Bardağı 14,95 TL, Ferme Ahşap Kesme Tahtası ve Sunum Tepsisi 7,99 TL. Desenli Sunum Kase 7,99 TL, 1 litre Renga Desenli Cam Süt Şişesi 7,99 TL, 250 cc Renga Cam Yağlık 7,99 TL, 500 cc Renga Cam Yağlık 9,99 TL, 1 litre Renga Desenli Cam Karaf 7,99 TL, 750 cc Renga Kare Cam Yağlık 7,99 TL ve900 cc Renga Desenli Cam Kavanoz 7,99 TL olacak.

ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında 1 litre Cambu Borosilikat Cam Kapaklı Demlik Sürahi 39,95 TL, 270 cc Cambu Desenli Cam Kupa 9,99 TL, Fanksiyonel Batarya Ucu 17,95 TL, Sarımsak Ezici 6,99 TL. Pirge Mutfak Bıçağı 34,95 TL Pirge Sıyırma Bıçağı 44,95 TL ve Pirge Şef Bıçağı 54,95 TL. 4'lü Titiz Snowy Dondurma Kabı 6,99 TL, Sofra Bezi 6,99 TL, 3'lü El Havlusu 6,99 TL ve son olarak Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde 1000 gram SuperFresh Milföy Hamur için 8 TL ve 750 ml Cillit Bang Yağ / Kir Çözücü Sprey için 20 TL indirimli fiyat sunuluyor.

BİM 27 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu!