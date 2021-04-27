A101 29 Nisan 2021 aktüel ürünler satışta! A101'e bu hafta neler geldi?

27 Nisan 2021 Salı 13:56 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 13:56

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta SEG 7kg çamaşır makinesi ve 6 programlı bulaşık makinesi, bahçe ürünleri ve bilgisayar için aksesuarlar dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu.

Bu hafta A101'de elektronikten beyaz eşyaya, dekoratif ürünlerden piknik ürünlerine, züccaciyeden tekstile bir çok ürün yer alıyorgibi ürünler yer alıyor. İşte A101 29 Nisan 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta çok sayıda züccaciye ürünü de yer alıyor. Bu ürünler arasında özellikle Emaye Yoğurt Tenceresi, Tamperli Oval Fırın kabı, Mantı Kalıbı, 3'lü yuvarlak Mikrodalga Tenceresi, Silikon Servis Gereçleri ve Mutfak Makası gibi ürünler ön plana çıkıyor.

A101 aktüel kataloğundaki ekektronik ürünlerde bu hafta; TOSHIBA markası ile 2 yıl Vestel Servis güvencesinde Dahili Wi-fi ve HD uydu alıcılı Toshıba 43″ Full HD Smart Led TV 3,099 TL, Samsung 40″ Full HD TV 2,599 TL, Epson L3150 Ecotank Yazıcı 1,499 TL, reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu 1,499 TL'den satılacak.

Bilgisayar ve ses sistemlerini de içine alan eektronik ürünlerde ise; Klavye Mouse Seti 39,95 TL, Piranha Bluetooth Hoparlör 59,95 TL, Yüksek Hızlı USB Kablo 17,95 TL, PHILIPS 10.000 mAh Powerbank 69,95 TL, XİAOMİ Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL, ScanDisk 32 GB USB 3.0 Bellek 39,95 TL.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda ürünleri incelediğimizde SEG markası ile 2 yıl Vestel servis güvencesinde 7 KG Çamaşır yıkama kapasiteli 1000 devir 15 Program, 15 dakika hızlı yıkama, zaman erteleme özellikli LED göstergeli SEG SCM 7101 CM 710 Çamaşır Makinesi 1,699 TL. 6 Programlı, zaman erteleme fonksiyonu ve Çocuk kilidine sahip SEG SBM 6001 BM 6 Programlı Bulaşık Makinesi 1,999 TL.

Elektronik ürünlerin devamına bakacak olursak ayrıca; King Keyifli elektrikli cezve 700W, Beliva midi fırın 45lt, Schafer Chef Mix el blender seti 219,00 TL, Kiwi el mikseri gibi ürünler de var. Ek olarak Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü, Telefon priz tutucu, Fantom Cyclone elektrikli süpürge, Aprilla AHC5007 saç kesme makinesi ve Deerma şarjlı dik süpürge 150W ürünleri de A101 aktüel kataloglarında sizlerle buluşuyor.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta sizlerle olacak fırsatlar arasında piknik ürünleri ve çeşitli bahçe ürünleri yer alıyor. Mermer desenli yer sofrası, Sihirli katlanır yaprak masa, Ahşap katlanabilir masa sandalye seti ve Katlanabilir bank masa seti bu fırsatlardan bazısını teşkil ediyor. Ayrıca bu haftanın önemli bir diğer ürünü 5 Raflı kitaplık da uygun fiyatla satılacak olan ürünler arasında yer alıyor.

Bu hafta sizlerle olacak fırsatlar arasında piknik ürünleri ve çeşitli bahçe ürünleri yer alıyor. Bahçe ürünleri arasında; Canlı çiçek spathiphyllum barış çiçeği, Canlı çiçek kalanchoe, Bostanım sebze yetiştirme kiti ve Canlı çiçek şans bambusu yer alıyor.

A101 aktüel kataloğunda bu hafta satışa sunulacak olan tekstil ürünleri kapsamında; vLüks Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı 179 TL, Koltuk Örtüsü 24,95 TL, 100×150 cm ölçülerinde Kilim 29,95 TL, Dertsiz Masa Örtüsü 14,95 TL. Kaymaz tabanlı, farklı renk ve desen seçenekleri bulunan Sandalye Minderi 9,95 TL. Kapitoneli Yastık Alezi 6,95 TL,

Kappa Bayan Sporcu T-Shirt 34,95 TL. Kappa Bay Sporcu T-Shirt 34,95 TL. Kappa Bayan Taytlı Eşofman Takımı 99,95 TL. Kappa Bay Eşofman Takımı 109 TL. DoReMi Bayan Seamless Spor Tayt 27,95 TL. Silk&Blue Bayan Sporcu Micro Sütyen 19,95 TL'den satılacak.

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