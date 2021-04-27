BİM 30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

27 Nisan 2021 Salı 16:04 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 16:04

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. Nisan ayının son kataloğu olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da çeşitli ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel kataloğunda yer alan; Aynalı aksesuar ve takı dolabı, Valiz seti, Pijama takımları, buhar jenaratörlü ütü gibi birçok züccaciye ürünü uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 30 NİSAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasına göz attığımızda bizleri elektronik ürünler karşılıyor.

Dijitsu 65″ Smart Uydu Alıclı Led TV 4979 TL. Toz torbasız kullanım kolaylığına sahip, 3 kademeli yüksek güçlü motoru ile dikkat çeken, 4 saat gibi kısa bir sürede şarj olabilen, yıkanabilir hepa filtreli, soft drive başlıklı, duvara monte edilebilen şarj ünitesi ile temizliğe her zaman hazır bekleyen, 5 yıl garantili Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 799 TL. Otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenle kullanabileceğiniz Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 799 TL.

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde beyaz Eşya grubunda yer alan kampanyalı yeni ürünler bulunuyor.

Cam Davlumbaz, Emaye Ocak ve Ankastre Fırından oluşan Kumtel 3'lü Ankastre Set 1199 TL. Kumtel Aspiratör 199 TL. Emaye tepsi ve ızgarası ile birlikte satışa sunulan, termostatlı, 3 programlı, ısı koruma kapaklı, yüksek ısı sayesinde kısa sürede pişirme imkanı ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Kumtel Mini Fırın 199 TL.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Bim aktüel katalogları bu hafta LAVA Yuvarlak Mangal Izgarası 37 cm 119 TL, LAVA Mangal Izgarası 25×40 cm 99,90 TL ve Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 69,90 TL'den sunuyor. Devam eden fırsatlarda Piknik Çantası 39,90 TL, Mini Sırt Çantası 19,90 TL ve Çift Musluklu Semaver 79,90 TL olarak geliyor. Bim kataloglarında Piknik Örtüsü 24,90 TL, 32 Parça Piknik Seti 29,90 TL ve Sofra Bezi 7,90 TL'den satışa çıkarken ayrıca Çift Kişilik Hasır Pike 34,90 TL, Plastik Salıncak 59,90 TL olarak geliyor.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor.

BİM'de bu hafta geçerli olacak 30 Nisan Bim aktüel kataloğunda özellikle mutfaklarınızda en büyük yardımcılarınız olacak türden elektrikli ev aletleri geniş yer kaplıyor. Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi 1150 TL. Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçakları ile dikkat çeken, 4 bıçaklı, 2 yıl garantili Fakir Rendeli Blender Seti 299 TL olacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz.

BİM'de bu hafta; Chef's Telli Kızartma Tenceresi 49,90 TL, Sahan ve tencere gibi ürünelrin yer aldığı Tek Fiyat Çelik Ürünler 42,90 TL, Rakle 6'lı İthal Dekorlu Çay Bardağı 34,90 TL. Rakle 3'lü İthal Dekorlu İnce Cam Meşrubat Bardağı 27,50 TL. Rakle 3'lü İthal Dekorlu İnce Cam Su Bardağı 24,90 TL.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL. Katlanır Badya 32,90 TL. Rooc Meyve Bıçağı 7,50 TL. Paşabahçe 2'li Latte Bardağı 15,90 TL. Bölmeli Saklama Kabı 13,90 TL. Paşabahçe Tereyağlık 11,50 TL. Farklı desenlerde Metal Tepsi 9,90 TL. Çiçek Konseptli Saklama Kabı 4,95 TL. Farklı renklerde Kapaklı Silikon Buzluk 5,90 TL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM'de bu cuma çorap, şort, Pike, Banyo paspas ve desenli halı gibi bir çok tekstil ürünü de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kadın Pijama Takımı 39,90 TL. Kız Çocuk Külotlu Çorap 6,90 TL. Erkek Kamuflaj Desenli Çift Cepli Şort 21,50 TL. Kadın Kapri Tayt 18,90 TL. Kız Çocuk Desenli Cırtlı Ayakkabı 17,50 TL. Yüksek Taban Kadın Spor Ayakkabı 49,90 TL. Farklı desenlerde Masa Örtüsü 11,90 TL. Mutfak Önlüğü, Tutaç, Eldiven Seti 17,50 TL. Kadife uçları püsküllü Baskılı Havlu 4,95 TL.

Dijital baskılı, kaymaz tabanlı, üst kadife kumaştan, 120x180cm ölçülerinde Geleneksel Desenli Halı 89,90 TL. Geleneksel Desenli Kilim 22,90 TL. Geleneksel Desenli Banyo Paspas Seti 35,90 TL. Geleneksel Desenli Çanta 24,90 TL. Geleneksel Desenli Dolgulu Kırlent 14,90 TL. Geleneksel Desenli Kadın Terlik 12,90 TL. Çift Kişilik Hasır Pike 34,90 TL. Farklı renk ve desenlerde Sofra Bezi 7,90 TL. Erkek Terlik 22,90 TL. Kadın Terlik 22,90 TL. 2'li ABS Valiz Seti 159 TL.

Bim 30 Nisan 2021 aktüel kataloğunda özellikle piknikçilerin ilgisini çekecek türden çok sayıda ürün de yer alıyor. Sıcak ve soğuk muhafaza sağlayan 25 litre Termo Çanta 24,90 TL. Farklı renklerde Piknik Çantası 39,90 TL. Mini Sırt Çantası 19,90 TL. Piknik Örtüsü 29,90 TL. 32 parçadan oluşan Piknik Seti 29,90 TL. Mangal kömürü ve odun ile kullanabileceğiniz Çift Musluklu Semaver 79,90 TL.