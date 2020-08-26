BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e haftaya Cuma neler gelecek?

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:22

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulan indirimli ürünleri belli oldu. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'e haftaya cuma neler gelecek? BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler 4 Eylül 2020 kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'de 4 Eylül 2020 tarihinde hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda; Oppo cep telefonu 2.299 TL, Corby Drones 189 TL, Nostaljik radyo 169 TL, Polo akıllı saat 59,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda; Limonata Bardağı 6’lı 29,90 TL, Yuvarlak Seramik Reçellik Sosluk 6’lı 49,90 TL, Chef’s Sahan 20 cm 19,90 TL, Termos Çantalı Saklama Kapları 29,90 TL, Cam Baharatlık Seti 4’lü 4×160 ml 39,90 TL, Cam Magnolia Sunum Kasesi 11,90 TL olarak satılıyor.

BİM'e bu hafta; LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3’lü 7,95 TL, Sebze Meyve Koruyucu 5,95 TL, Dekorista Masa Örtüsü 140×140 cm 9,95 TL, Dekoratif Örtü 5,95 TL, Baskılı Havlu 3,95 TL, Nakışlı El Havlusu 4,25 TL, Pasta ve Kısır Hazırlama Kabı 5,95 TL ve Puding Kabı 4’lü 5,95 TL olarak raflarda yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

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Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.