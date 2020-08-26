BİM'e bu hafta neler gelecek? 28 Ağustos 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:22

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulan indirimli ürünleri belli oldu. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler 28 Ağustos 2020 kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Dijitsu 32 inc HD Uydu Alıcılı Televizyon 849 TL, Yıkanabilir filtreli, toz torbasız da kullanılabilen Dik Süpürge 149 TL, Fakir Saç Düzleştirici 59,90 TL, Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL, Ütü Masası Bezi 12,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta geçerli olacak 28 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda; Decolove TV Sehpası 199 TL, Zebra Sandalye 149 TL, Aynalı Aksesuar ve Takı Dolabı 149 TL, Katlanır Yatak 169 TL, Plastik Sandalye 59,90 TL, Trambobin 399 Tl, Kamp Sandalyesi 89,90 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Öte yandan BİM okul malzemelerinin satışı hala devam ediyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürürken kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarını alıyorlar. Bu kapsamda Cuma BİM okul malzemelerindeki indirim, müşterileri sevindirecek.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e haftaya Cuma neler gelecek?

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.