26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:20

ŞOK aktüel kataloğunda bu haftanın fırsatlarında kişisel bakım ve temizlik ürünleri yer alıyor. Öte yandan geçenu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan ŞOK kırtasiye ürünleri Eylül ayının sonuna kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca aşure haftasına özel büyük boy tencere de uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta; Golf Maraşım Kesme, Bingo Soft Konsantre, Tursil Jel Deterjan 33 Yıkama, Cheetos Taş Pati Makas, Pril Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu, Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı, Borel Antibakteriyel El Dezenfektanı, Çaykur Altınbaş Çay ve daha fazla ürün yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA...

Pril hepsi Bir Arada 30’lu bulaşık makinesi tableti 27,90 TL yerine 16 TL. Süt Mısır Aromalı 43 gr Çerezza TV 2 TL. Peynir Aromalı 43 gr Cheetos 2 TL. süt Mısır Aromalı 43 gr Cheetos 2 TL. ÜLKER 100 gr Biskrem Ruby Duble Keşif 2,25 TL. TORKU 240 gr Tam Ruşeymli Bisküvi 3’lü Paket 3,75 TL'den satılacak.

ŞOK'ta ayrıca 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile bir çok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GOLF 500 ml Dondurma Çeşitleri 16,95 TL yerine 13,95 TL. GOLF 650 ml Sade Kesme Dondurma 20,95 TL yerine 16,95 TL. Süperfresh Mısır Konservesi 7,95 TL. 1 Alana 1 Bedava etiketi ile 250 gr Bahçıvan Labne 10,50 TL. Çaykur Altınbaş Çay 500 gr 19,95 TL. UNO Anadolu 8’li 432 gr Hamburger Ekmeği 4,25 TL. UNO 7×65 gr Anadolu Sandaviç Ekmeği 3,75 TL. UNO 670 gr Anadolu Tost Ekmeği 3,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta aşure tenceresi göze çarpıyor. Aşure ayında olduğumuz bu hafta büyük boy çelik tencere ŞOK'ta sadece 69,90 TL'den satılacak.

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.

ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda da okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK kırtasiye ürünleri Eylül sonuna kadar satılmaya devam edecek.