BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Salı neler var?

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:23

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'e Salı günü için gelecek olan aktüel ürünler arasında çok sayıdaki plaj ürününü ve gıda ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM Salı aktüel ürünler kataloğu.

BİM 8 HAZİRAN 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta farklı gazoz çeşitleri ve çerezler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta çok sayıda plaj ürünü var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta; ilk sayfasında Nive 150ml 50 Faktör Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 59,90 TL. Sebamed 100ml 50 Faktör Güneş Koruyucu Bebek Sütü 69,90 TL. Sebamed 50ml 50 Faktör Güneş Kremi 59,90 TL. Paraben ve alkol içermeyen, tüm cilt tiplerine uygun olarak üretilmiş Naturalove 300ml Aloe Vera Jel 29,90 TL.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında ayrıca; Diadermine 50ml Güneş Koruyucu Yüz Kremi 39,90 TL. Gliss 200ml Sıvı Saç Bakım Kremi çeşitleri 9,90 TL. Palette 150ml Renk Açıcı Saç Spreyi 21,90 TL. Tokalon 150ml 50 Faktör Güneş Koruyucu Çocuk Kremi 27,90 TL. Tokalon 150ml 50 Faktör Güneş Koruyucu Krem 27,90 TL.

BİM'de bu salı indirimli satışa sunulacak ürünler arasında; Tokalon 60ml 50 Faktör Güneş Koruyucu Yüz Kremi 19,90 TL. Tokalon 200ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 19,90 TL. Tokalon 200ml Havuç / Kako Yağı 14,90 TL. Garnier 200ml Bronzlaştırıcı Yağ 59,90 TL. Garnier 200ml 30 Faktör Güneş Koruyucu Sprey 69,90 TL. Garnier 200ml 50 Faktör Güneş Koruyucu Çocuk Spreyi 79,90 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunaki indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil.

BİM'de bu hafta geçerli olacak 8 Haziran Bim aktüel kataloğunda plajda kullanılacak çok sayıda güneş koruyucu bakım ürününün yanı sıra aksesuar çeşitleri de var.

Kıkırdak küpeli Nearsis Küpe Seti 9,90 TL. Naturalove Deniz Kabuklu Şerit Toka 9,90 TL. Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Bileklik 9,90 TL. Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Kolye 12,90 TL. Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Halhal 9,90 TL. Naturalove Makyaj Çantası 9,90 TL. 2 Bölmeli Organizer Çanta 29,90 TL. Naturalove Valiz Etiketi 9,90 TL. Naturalove Seyahat Seti 12,90 TL.

Naturalove Plaj Çantası 39,90 TL. Emici, çabuk kuruyan mikrofiber kumaştan üretilmiş, 100x180cm ölçülerinde Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu 44,90 TL.

BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda gazoz çeşidi ve çerezler yer alıyor.

Sırma 6'lı Kahve Aromalı Maden Suyu 8,90 TL. Avşar 6'lı Düşes Armudu ve Nektarin Aromalı Maden Suyu 7,50 TL. Freşa 6'lı Karpuz ve Çilek Aromalı Maden Suyu 8,90 TL. C+ vitaminli Karlıtepe 6'lı Limon ve Misket Limonu Aromalı Maden Suyu 8,90 TL. Bor 6'lı Hindistan Cevizi Aromalı Gazoz 8,90 TL. Balsa 6'lı Frambuaz Aromalı Gazoz 10,90 TL.

Bağlar 6'lı Frambuaz ve Limon Aromalı Gazoz 10,90 TL. Can 6'lı Karışık Meyve Aromalı Gazoz 10,90 TL. Bodrum 6'lı Bodrum Mandalin Gazozu 12,90 TL. Sarıyer 6'lı Portakal Aromalı Gazoz 8,90 TL. Detoks, güzellik ve direnç çeşitlerinin yer aldığı Aroma 330ml Aromalı İçecek 2,95 TL. Sek 1 litre Ananas Aromalı İçecek 4,90 TL.

Yedigün/Fruko 2'li Paket 7,90 TL. Cola Turka 3 litre Kola 5,75 TL. Coca Cola 6'lı Şekersiz Kola 18,90 TL. Obsesso 250ml Soğuk kahve Coconut Latte / White Choco Mocha 4,90 TL. Sek 1 litre %2 Yağlı Süt 4,50 TL. Fiskobirlik 1kg Siyah Çay Tirebolu 27,90 TL.

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu! Bim 8 Haziran 2021 aktüel kataloğunda ayrıca atıştırmalık ve çerez ürünleri de kendilerine yer bulmuş durumda. Simbat 400gr Jumbo Antep Fıstığı 39,90 TL. Simbat 150gr Fit Karışım 13,50 TL.

Tuzlu ve bol tuzlu Simbat 400gr Beyaz Ay Çekirdeği 9,75 TL. Ruffles Çubux 193gr Ketçap Aromalı Patates Cipsi 7,50 TL. Üzüm, incir, sarı kayısı, fındık, yer fıstığı ve bitter çikolata seçenekleri ile satışa sunulan Kellys Fitness 450gr Yulaf Ezmesi 11,90 TL. Çikolata ve limon seçenekleri ile satışa sunulan Cupido Marshmallowlu Tahıl Gevreği 11,90 TL.