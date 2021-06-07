07 Haziran 2021 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:22

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında valiz çeşitleri, vantilatör, şişme havuz, deniz yatağı, plaj elbisesi, deniz gözlüğü ve güneş kremleri uygun fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu Ramazan Bayramı kapsamında çikolata ve şeker çeşitleri geliyor. Ayrıca Luminarc kase çeşitleri ve Cambu marka ürünler de kadın müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Rubenis Vantilatör 149 TL, Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü 39,95 TL, Kabin Boy Valiz 84,90 TL, Orta Boy Valiz 99,90 TL, Büyük Boy Valiz 109 TL, Krone Futbol Topu 34,95 TL, Krone Voleybol Tupu 34,95 TL. Krone Basketbol Topu 39,95 TL, GoKidy Yapışan Top Oyun Seti 24,95 TL ve ERPA Su Atan Gemi ve Sesli Hayvan 14,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Bestway Deniz Yatağı 34,95 TL, 122x25 cm Şişme Havuz 44,95 TL, 152x30 cm Şişme Havuz 49,95 TL. 3-6 yaş arası Deniz Gözlüğü 7,99 TL, 7-13 Yaş Deniz Gözlüğü 9,99 TL, 14 yaşından büyükler için Deniz Gözlüğü 16,95 TL. Şnorkel Set 29,95 TL, Baskılı Can Yeleği 19,95 TL, El Pompası 19,95 TL. 3-6 yaş arası çocuklar için Deniz Kolluğu 10,95 TL ve 5 - 12 yaş arası çocukların kullanımına uygun Deniz Kolluğu 12,95 TL.

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında Erkek Deniz Şortu 27,95 TL, 90x165 cm Peştamal 7,99 TL, Belden Büzmeli Viskon Plaj Elbisesi 49,95 TL, Kısa Kol Viskon Plaj Elbisesi 49,95 TL. Sıfır Kollu Viskon Plaj Elbisesi 49,95 TL, Panço Viskon Plaj Elbisesi 54,90 TL, Viskon Peştamal 27,95 TL ve Kadın - Erkek Tokalı Terlik 16,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

Nivea Çocuk Güneş Spreyi 86,98 TL, 150 ml Nivea Sun Çocuk Güneş Sütü 65,90 TL, 200 ml Nivea Sprey Güneş Yağı 51,48 TL. 150 ml Cire Aseptine Güneş Kremi - Çocuk 25,95 TL, 200 ml Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey 18,95 TL ve 200 ml Cire Aseptine Güneş Kremi 14,95 TL olacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerinizde 30'lu Pril Gold Tablet için sadece 25 TL fiyat sunulacak.

BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Salı neler var?