A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 10 Haziran 2021 kataloğu

08 Haziran 2021 Salı 12:48 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 12:48

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Geniş yelpazede elektronik ürünler, piknik ve kamp gereçleri, mutfak eşyaları ve küçük ev aletleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde yer alıyor.

Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata Samsung Cyclone Süpürge, 6 Çekmeceli Saklama Dolabı, 6 Çekmeceli Saklama Dolabı, Elmas Kirli Çamaşır Sepeti, plaj ürünleri ve dekoratif eşyalar yer alıyor. İşte A101 10 Haziran 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta Beyaz eşyalar arasında; 9kg yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 1899 TL. Su taşma emniyetli, eko programlı, 12 litre gibi az bir su miktarı ile yıkama sağlayan, 12 kişilik yıkama kapasitesi ile dikkat çeken SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 1699 TL, SNF No-Frost Buzdolabı 2499 TL, Samsung Cyclone Süpürge 729 TL, Farklı renk seçeneklerine sahip Kiwi Elektrikli Cezve 44,95 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 79,95 TL, Aprilla Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL, Aprilla Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Piranha Tablet 649 TL, Toshiba 65″ UltraHD Smart Led TV 5999 TL, Wi-Fi özellikli Epson L3150 Ecotank Yazıcı 1499 TL, Piranha Akıllı Saat 69,95 TL, 1TB Harici Hard Disk 359 TL, Piranha FullHD PC Kamera 59,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, Piranha Şarj Edilebilir Soğutucu Fan 49,95 TL, Farklı renk seçeneklerine sahip Piranha El Fanı 24,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101'de bu hafta elektronik ve dekoratif ürünlerin yanı sıra çok sayıda plaj malzemesi de yer alıyor. Bestway Balina Figürlü Deniz Yatağı 69,95 TL. Bestway Timsah Figürlü Deniz Yatağı 69,95 TL, Tüm Yüz Maske Şnorkel 119,95 TL. Bestway Uzay Gemisi/ Sürat Motoru Figürlü Şişme Bot 44,95 TL, Orta Boy Şişme Havuz 69,95 TL, Dalga Yastığı 9,95 TL, Yetişkin Yüzücü Gözlüğü 17,45 TL, Hayvan Figürlü Kolluk 12,95 TL, Çocuk Şişme Kolluk 9,95 TL, Cam Simidi 19,45 TL, Can Yeleği 37,95 TL, Yüzücü Gözlüğü 7,45 TL, Şişme Banyo Oyuncakları 14,95 TL.

Triathlon Deniz Paleti 59,95 TL. Bestway El Pompası 24,95 TL. Bestway Klasik Plaj Topu 9,95 TL. Bestway Tamir Yaması 8,95 TL. Bestway Tropikal Desenli Can Yeleği 19,95 TL. Farklı renklerde Plaj Şemsiyesi 79,95 TL. Çizgili Plaj / Piknik Sandalyesi 59,95 TL. Oyuncak Neşeli Gemi 24,95 TL. Hortum bağlantı noktasına sahip, 50kg taşıma kapasiteli Dolu Büyük Su Kaydırağı 299,95 TL. Taşıma çantalı, kolay kurulumlu 2 Kişilik Plaj Çadırı 139,95 TL.

10 Haziran 2021 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında geniş yer kaplayan plaj ürünleri arasında tekstil ürünleri de var.

Farklı renk ve desenlerde Plaj Havlusu 17,95 TL, Bayan Keten Görünümlü Şort 21,95 TL, Bermuda Şapka 13,95 TL, Bay Bayan Hasır Şapka 17,95 TL, Bayan Deniz Şortu 14,95 TL, Bay Deniz Şortu 14,95 TL. Bay Bayan Kep Şapka 9,95 TL, Çocuk Deniz Şortu 11,95 TL. Çocuk Merserize Şapka 12,95 TL.

Dijital Baskılı Bay Deniz Şortu 17,95 TL, Çocuk Deniz Şortu 15,95 TL. Bebek, Çocuk ve Garson Boy Şapka 9,95 TL, Kaymaz tabanlı Sandalye Minderi 7,95 TL, Su geçirmez tabanlı Çantalı Piknik Örtüsü 39,95 TL. Silk&Blue Bayan Desenli Spor Soket Çorap 7,95 TL. Kral Şakir Lisanslı Çocuk Soket Çorap 6,95 TL.

Mermer Desenli Yer Sofrası 59,90 TL, Mermer Desenli Katlanır Piknik Masası 69,90 TL, 6 Çekmeceli Saklama Dolabı 139,95 TL, Ütü Masası 95 TL, 18 metre asma aparatlı Kanatlı Kurutmalık 59,95 TL, Sele Sepet 24,95 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 49,95 TL, Sepet 11,50 TL, Vakumlu Silikon kaplama Ürünler 15,95 TL, Pedallı Çöp Kovası 12,50 TL, Klozet Fırçası 12,50 TL, Diş Fırçalık 1,95 TL.

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