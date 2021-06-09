BİM'de bu cuma neler var? BİM 11 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:01

BİM'e bu Cuma yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta tatil ekipmanlarında sürpriz indirimler var. BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Bu hafta BİM haftanın indirimli ürünleri arasında; Elektrikli Katlanır Bisiklet, Ütü, Basamaklı Tabure, Akıllı Saat, bavul, mobilya ve Mutfak Ürünleri yer alıyor. Peki Peki BİM'e bu cuma başka neler gelecek? İşte BİM Cuma aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 11 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in bu hafta Cuma günü için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda zücaciyeden tekstile, elektrikli ev aletlerinden kamp malzemelerine, mutfak gereçlerinden tekstile kadar tüm ürünler kampanyalı fiyatı ile satışa sunulacak.

Bim aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri oto aksesuarları karşılıyor.

Araç İçi Kolçak 59,90 TL. Tüm araç ve camlara uygun olarak tasarlanmış 2'li Makaralı Yan Cam Perdesi 49,90 TL, Oto Güneşlik 12,50 TL, 4 parçadan oluşan Oto Halı Paspas Seti 39,90 TL, Araç İçi katlanır Çöp Kovası 17,90 TL, 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı 39,90 TL, 10'lu Cam Suyu Tableti 14,90 TL, Oto İç Bakım Ürünleri 29,90 TL,

Oto Bardak tutucu 17,90 TL, Oto Bagaj Çantası 19,90 TL, 2'li Oto Boyun Yastığı 24,90 TL, Araç İçi Büyük Boy Kaydırmaz Ped 19,90 TL. Şerit Kapı Koruyucu 19,90 TL. Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 14,90 TL. Kollu Araç İçi Telefon Tutacağı 19,90 TL. Dikiz Aynası Telefon Tutucu 19,90 TL.

BİM 11 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Volta Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet 2999 TL, 21 vites Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 599 TL, Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 79,90 TL, Hasır Minder 49,90 TL, Dexim 10000 mAh Powerbank 49,90 TL, Optima Telefon Tutucu 29,90 TL, Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 29,90 TL fiyatla satılacak.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki ürünler arasında tatil ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Kadın Deniz Kıyafeti 49,90 TL, Sarı, lacivert ve kırmızı renk seçenekleri ile Erkek Deniz Şortu 22,90 TL, Merserize Kadın Şapka 14,90 TL, Çocuk Merserize Şapka 12,90 TL, Erkek Yazlık Kasket 12,90 TL, Erkek Kapri Şort 19,90 TL, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört 24,90 TL, Kadın Viscon Pantolon 19,90 TL, Erkek Spor Ayakkabı 39,90 TL, Kadın Simli Çapraz Bantlı Terlik 19,90 TL, Dijital Baskılı Çanta 24,90 TL, Çocuk Güneş Gözlüğü 17,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM Aktüel ürünler Kataloğunda yer alan Tatil Ürünleri grubundaki fırsatlar, müşterinin yüzünü güldürecek.

VOLTA markası ile 2 yıl garantili ayarlanabilir alüminyum gidon yüksekliği, 6 vitesli,taşınabilir bataryalı, ön ve arkada mekanik disk frenlere sahip olan LED ön far ve LCD göstergeli Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet 2,999 TL. ROOKİE markası ile 2 yıl garantili Amortisörlü çelik kadro ve ön maşa, ayarlanabilir sele, 21 vites, 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 599 TL

Fotoğraf Albümü 22,90 TL. Çapraz askılı birinci kalite teker ve metal çekçekli, farklı renk seçenekleri ile Orta Boy Seyahat Valizi 89 TL. Büyük Boy Seyahat Valizi 99 TL., Akıllı Saat 89,90 TL, Soundpro mini Polosmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 79,90 TL.

BİM kataloğunun ikinci sayfasında çok sayıda mobilya ve dekoratif ürün bulunuyor.

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 249 TL. Şık tasarımı ile ön plana çıkan Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 49,90 TL. 2 kapaklı, 2 yıl garantili, 140cm yüksekliğinde 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 219 TL. Basamaklı Tabure 39,90 TL. 2 yıl garantili 4+1 Merdiven 119 TL. Tek Fiyat Fırça 14,90 TL. Saplı Gırgır 14,90 TL. Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TL. 9 litre Akasya Balkon Saksısı 19,90 TL. 10 Litre Bitki Toprağı 5,90 TL.

BİM'de ayrıca mutfak ürünlerine de yer verilmiş durumda. Mutfak için gerekli ürünler arasında; Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi 49,90 TL. Rakle Dekorlu Meşrubat bardağı 8,90 TL. 2 Katlı Saklama Kabı 17,50 TL. Lav Büyük Kase 12,50 TL. Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,90 TL. Karma Mutfak Ürünleri 9,90 TL. Sıvı Yağ Pompası 14,90 TL. Farklı renklerde Dikdörtgen Saklama Kabı 4,50 TL. Farklı renklerde Yuvarlak Elek Süzgeç 6,90 TL. Karpuz Kavun Dilimleyici Bıçak 9,90 TL. 3 Gözlü Ev Organizeri 34,90 TL'den raflarda yerini alacak.

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