BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 7 Eylül 2021 kataloğu!

6 Eylül 2021 Pazartesi 10:59 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:59

BİM'e bu hafta Salı günü için gelen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı atıştırmalık ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta daha çok temizlik için gerekli ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması, Efsane Osmancık Pirinç, makarna, çikolata ve bisküviler uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 7 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun gıda ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta hazır gıda ve atıştırmalıklar geniş yer kaplıyor.

BİM 7 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Jucy %100 Portakal Suyu (740 ml) 7,50 TL, 175 gr Eti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi 6,50 TL, Efsane Osmancık Pirinç (5000 gr) 39,90 TL TL'den satılacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki gıda ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması 350 gr 24,50 TL, Pasta Veneta Makarna 4,50 TL, 3LÜ paket Süsse Kakao Kremalı Dolgulu Bisküvi 3×80 gr ise 4,25 TL'den satışa sunulacak.

BİM 7 Eylül 2021 kataloğundaki Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması ve Indomie Noodle Jumbo gibi fırsat ürünlerini uygun fiyattan müşteriye sunulacak.

BİM 7 Eylül 2021 kataloğunda; Süsse Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 3×80 gr 4,25 TL, Casey Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 540 gr 12,90 TL, Noodle Jumbo 12,90 TL, Indomie Hazır Bardak Noodle 2,95 TL, Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Bitter Çikolata 100 gr 5,90 TL, Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4×100 gr 6,90 TL ve Big Babol Orman Meyveli Sakız 75,6 gr 4,95 TL fiyatıyla indirimli olarak satışa sunulacak.

BİM Bebeto Yumuşak Şeker 283 gr 12,90 TL ve Jucy %100 Karışık Meyve Suyu 6×200 ml 7,50 TL, Simbat %100 Meyve Barı 18 gr 1,95 TL, Cupido Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 16,90 TL olarak satılacak.

Ayrıca Süsse Fındıklı / Çokodamlalı Pasta Bisküvi 3×80 gr 4,25 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta; Milka Badem ve Karamelli Çikolata 300 gr 19,90 TL'den, Ülker Sütlü Çikolata 4×30 gr 8,90 TL, Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 5×36 gr 5,50 TL, Çokonat Çikolata Kaplamalı Fındıklı Gofret 5×24 gr 5,90 TL ve Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1500 gr olarak 34,90 TL'den raflarda yerini alıyor.

Ayrıca Ülker Çikolata Kaplamalı Gofret 5×36 gr 5,75 TL ve Metro Çikolata Kaplamalı Karamelli Nuga Bar 5×36 gr 5,25 TL'den satılacak. Tüm bu indirimler ve fırsatların yanında Rondo, Hanımeller, Gofrik, Luppo ve Haribo ürünleri de bu hafta Bim'de olacak.

BİM 7 Eylül 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 39,90 TL

Jucy %100 Portakal Suyu 740 ml 7,50 TL

Eti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi 175 gr 6,50 TL

Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması 350 gr 24,50 TL

Pasta Veneta Makarna 4,50 TL

Süsse Kakao Kremalı Dolgulu Bisküvi 3x80 gr 4,25 TL

Süsse Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 3x80 gr 4,25 TL

Casey Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 540 gr 12,90 TL

Süsse Fındıklı / Çokodamlalı Pasta Bisküvi 3x80 gr 4,25 TL

Indomie Noodle Jumbo 12,90 TL

Indomie Hazır Bardak Noodle 2,95 TL

Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Bitter Çikolata 100 gr 5,90 TL

Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4x100 gr 6,90 TL

Big Babol Orman Meyveli Sakız 75,6 gr 4,95 TL

Bebeto Yumuşak Şeker 283 gr 12,90 TL

Jucy %100 Karışık Meyve Suyu 6x200 ml 7,50 TL

Simbat %100 Meyve Barı 18 gr 1,95 TL

Cupido Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 16,90 TL

Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1500 gr 34,90 TL

Milka Badem ve Karamelli Çikolata 300 gr 19,90 TL

Ülker Sütlü Çikolata 4x30 gr 8,90 TL

Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 5x36 gr 5,50 TL

Çokonat Çikolata Kaplamalı Fındıklı Gofret 5x24 gr 5,90 TL

Ülker Çikolata Kaplamalı Gofret 5x36 gr 5,75 TL

Metro Çikolata Kaplamalı Karamelli Nuga Bar 5x36 gr 5,25 TL

Luppo Bitter Çikolata Kaplı Portakallı Sandviç Kek 182 gr 6,25 TL

Gofrik Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Mini Gofret 225 gr 19,90 TL

Eti Wanted Bumba Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 4x32 gr 4,75 TL

Eti Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 gr 4,50 TL

Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye 3x81 gr 5,75 TL

Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8x61 gr 8,50 TL

Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi 8x61 gr 7,75 TL

Çokomel Çilekli Aromalı Marshmallowlu Bisküvi 35x12 gr 12,50 TL

Haribo Mega Party Yumuşak Şeker 200 gr 7,90 TL

Ozmo Cornet Fındıklı Krema Dolgulu Gofret 4x25 gr 6,90 TL