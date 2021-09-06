ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu!

6 Eylül 2021 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:45

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alan aktüel ürünlerde birbirinden uygun fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta egzersiz aletleri, Elektrikli Çay Makinesi, Mermer Desenli Katlanabilir Masa, 3'lü Koltuk ve Sos Tava çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramı için şeker ve çikolatalar da yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte bu hafta ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Aktüel Ürünler kampanyasında bu hafta; Aynı anda 2 kişi ile hem koşu hem de masaj yapabilen, mekik çekme aparatlı, 90kg taşıma kapasiteli, MP3 uyumlu dahili hoparlöre sahip, 12 farklı program seçeneği ile kullanabileceğiniz, katlanabilir ve kolay taşınabilirliği ile ön plana çıkan 2 yıl garantili Masajlı Koşu Bandı 3499 TL fiyatıyla ihtiyacı olan müşterilerin alımına sunulacak.

ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda;90kg taşıma kapasiteli ve 2 yıl garantili Fox Fitness Kürek 1599 TL, Manyetik sistemi sayesinde sessiz ve akıcı çalışan, 8 farklı seviyede egzersizin zorluğunu ayarlayabileceğiniz, LCD gösterge panelli, 100kg taşıma kapasiteli, Manyetik sistemi sayesinde sessiz ve akıcı çalışma imkanı sağlayan Fox Fitness Manyetik Bisiklet 1499 TL'den satılacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; 100kg taşıma kapasiteli, çeşitli seviyelerde ayarlanabilen direnç ile çalışan, 2 yıl garantili Fox Fitness Orbitrack 1649 TL, Kinetix Erkek Spor Ayakkabı 84,90 TL, Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 169 TL, Kiwi Tost Makinesi 189 TL, kulplu Sos Tava çeşitleri 17,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta; Plastik Poşet Yapıştırıcı 29,95 TL. Soyma ve dilimleme fonksiyonlarını yerine getirebilen 3 Başlıklı Soyucu 32,95 TL. 8 saate kadar sıcak tutma özellikli Termos 34,95 TL. Paşabahçe Kulplu Çorba Kasesi 6,99 TL. Paşabahçe Iconic Matara 9,99 TL olacak.

ŞOK'ta mobilya ve dekorasyon kapsamında hazırlanan aktüel ürünler arasında; Safir 3'lü Koltuk 749 TL. MDF ayaklara sahip, 140cm yüksekliğinde 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL, 16cm ahşap ayaklı Mini Abajur 29,95 TL, Mermer Desenli Katlanabilir Masa 119 TL, Silver Sandalye 99,90 TL ve Farklı çeşitlerde Dekoratif Saat ve Tablo 3'lü Set 39,90 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

8 Eylül ŞOK Kataloğu ile ayrıca KİWİ markası ile 2 yıl garantili kolay temizlik için yanmaz ve yapışmaz ızgara plakaları, 4 dilim ekmek yapma kapasiteli, termostatlı otomatik ısı kontrollü, kaymaz ayaklara sahip Kiwi Tost Makinesi 189 TL.

ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda minikleri sevindirecek ve onların ilgisini çekecek türden ürünler de var. Hot Wheels Tekli Arabalar 9,99 TL. Nerf Alpha Strike Fang 39,95 TL. 8 farklı Türkçe kelime konuşabilen Et Bebek ve Sevimli Arkadaşı 59,90 TL. Barbie Bebek 34,95 TL. Play-Doh Yemek Seti Oyun Hamuru Serisi 49,95 TL.

ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta için yayınlanan kataloğunda temel tüketim ve gıda malzemeleri de yer alıyor. Lio 500gr Salamura Zeytin deneme fiyatı ile sadece 9,95 TL olarak satılacak.

Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu + Oksijenli Sprey 19,95 TL. Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdı 46,95 TL. Vernel Yumuşatıcı çeşitlerinde %20 indirim. Kotex Ultra Hijyen Ped 26,50 TL yerine 19,90 TL.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 7 Eylül 2021 kataloğu! ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 6 adet 330 ml şekersiz Lipton Ice Tea fiyatı 14,95 TL yerine sadece 8 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları sırasıyla şöyle...

Fox Fitness Target 905 Masajlı Koşu Bandı 3.499 TL

Orbitrack 1.649 TL

R50 Kürek 1.599 TL

Fox Fitness 890 Manyetik Bisiklet 1.499

Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 169 TL

Kiwi Tost Makinesi 189 TL

Kinetix Erkek Spor Ayakkabı 84,90 TL

Paşabahçe 275 cc Kulplu Çorba Kasesi 6,99 TL

Iconic Matara 500 cc 9,99 TL

Iconic Matara 1000 cc 12,95 TL

3 Başlıklı Soyucu 32,95 TL

1 litrelik Termos 34,95 TL

Plastik Poşet Yapıştırıcı 29,95 TL

Sos Tava Çeşitleri 17,95 TL

3'lü Safir Koltuk 749 TL

3 Ayaklı Lambader 59,90 TL

Mini Abajur 29,95 TL

Mermer Desenli Katlanır Masa 119 TL

Silver Sandalye 99,90 TL

3'lü Dekoratif Saat ve Tablo Set 39,95 TL

Hot Wheels Tekli Arabalar 9,99 TL

Nerf Alpha Strike Fang 39,95 TL

30 cm Barbie Bebek 34,95 TL

Erpa Et Bebek ve Sevimli Arkadaşı 59,90 TL

Play-Doh Yemek Seti Oyun Hamuru Serileri 49,95 TL

Gokidy Meyve ve Sebze Sandığı 19,95 TL