A101'de bu hafta neler var? A101 9 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu!

7 Eylül 2021 Salı 16:32 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 16:32

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Onvo OV50F353/OV50F354 50" Ultra HD Android Smart Led Tv ürünü 3299 TL, Hi-Level 39HL550 39" Uydu Alıcılı Led Tv 1749 TL, Lenovo İdeapad S145-15API Notebook 4299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 9 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, oyuncaktan mobilyaya, züccaciyeden tekstile kadar bir çok ürün yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun bu hafta için hazırlanan elektronik ürünleri arasında yer alan; Onvo 50″ Android UltraHD Smart LED TV 3299 TL, Logitech Kablosuz Klavye Mouse Seti 149 TL, Logitech Gaming Kablolu Mouse 149 TL, Philip Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Piranha Arı Gece Lambası 27,95 TL, Philips Bluetooth Kulaklık 249 TL, Piranha Tablet Bilgisayar 599 TL ve Lenovo Ideapad Notebook 4299 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta beyaz eşya grubunda yer alan 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 1799 TL, HEPA 13 filtreli, dayanıklı ve yıkanabilir filtrelere sahip, 2 yıl garantili Samsung Cyclone Süpürge 749 TL, LCD ekranlı Flavel Dijital Baskül 69,95 TL, 15 programlı ve 15 dakika hızlı yıkama özelliği olan SEG 9kg Çamaşır Makinesi 2099 TL, çift kapılı ve 242 litre net hacmi olan SEG Buzdolabı 2099 TL'den satışa sunulacak.

A101'in bu hafta perşembe günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler broşüründe yer alan küçük ev aletleri kategorisinde de her evin ihtiyacı olan ürünler uygun fiyattan müşteriyle buluşacak.

İçerisinde süpürge, blender gibi ürünlerin yer aldığı, Mutfak ve kişisel bakım kapsamında satılacak olan elektronik ürünler; Schafer Chef Mix Çubuk Blender 139 TL, Woon Dezenfekte Su Üretim Cihazı 99,95 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 149 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 27,95 TL. Arzum Mixtech Multi Blender Seti 329 TL, Singer El Dikiş Makinesi 49,95 TL fiyatlarıyla sizlerle olacak.

A101 9 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda banyo ürününün de yer aldığı ev eşyası ile karşılaşıyoruz.

Aynalı Banyo Dolabı 159,95 TL, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 49,95 TL. Elmas Sele Sepet 24,95 TL. Elmas Kirli Çamaşır Sepeti 49,95 TL, Kanatlı Kurutmalık 59,95 TL, Ütü Masası 95 TL. Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri 15,95 TL, Duş Seti 19,95 TL, Diş Fırçalık 1,95 TL. Klozet Fırçası 14,95 TL ve Pedallı Çöp Kovası 14,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da çocuklara özel ürünler unutulmamış. Motorlux Drift Model Akülü Araba 1799 TL. Oyuncak Ahşap Bultak 29,95 TL, 126 Parça Puzzle çeşitleri 11,95 TL, Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL, Oyuncak Alissa Bebek 17,95 TL, Oyuncak Top 6,95 TL, İki Kitap Birden 5,95 TL'den satılacak olan oyuncaklar da minikleri sevindirecek nitelikte.

Keramika Çift Renk Kupa 7,95 TL. Keramika Makarna Tabağı 12,95 TL. Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 21,50 TL. Desenli Cam Bardak 6,95 TL. Lav 7 Parça Cam Kase Seti 29,95 TL, Mermer Desenli Sunum Tabakları 6,95 TL. Benekli Kase 7,95 TL, Silikon Tepsi Tutacağı 8,50 TL, Silikon Servis Gereçleri 6,50 TL.

Desenli Mısır ve Cips Kutusu 4,50 TL, Süzgeçli Kesim Panosu 9,95 TL, Nouvelle Çift Kişilik Nevresim Seti 95 TL, Kapitoneli Yastık Koruyucu 9,45 TL, Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Koruyucu 36,95 TL, Jakarlı Banyo Klozet Takımı 49,95 TL, Nouvelle Tek Kişilik Nevresim Seti 74,95 TL, Silk&Blue Bay-Bayan yarım Konç Spor Çorap 9,95 TL.

BİM 7 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?