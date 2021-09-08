BİM'de bu hafta neler var? BİM 10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

8 Eylül 2021 Çarşamba 15:02 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:02

BİM'e bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürün yelpazesi yer alıyor. BİM markette bu hafta öğrenciler için sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Kumtel Cam Ankastre Set, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, Kütahya Porselen 48 Parça Kare Yemek Takımı, Raflı TV Ünitesi ve Türk Kahvesi makinesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; elektronik ürünlerden züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden tekstile, dekoratif ürünlerden oyuncaklara kadar birçok ürün uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 10 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 10 Eylül 2021 kataloğunda yer alan ve Cuma günü başlayacak olan kampanyada yer alan aktüel ürünler belli oldu.

BİM'de bu hafta Eylül ayının 10'u ile 16'sı arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun fiyatlı fırsat ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan fırsat ürünleri arasında yer alan elektronik ürünlerde; Dijitsu 43″ Full HD Smart Televizyon 2,299 TL. Dahili uydu alıcılı, 1 adet USB ve 2 adet HDMI girişli, 102 cm ekrana sahip olan Dijitsu 40″ Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1,999 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

Kumtel Cam Ankastre Set 1,599 TL, Seramik tabanlı 2600 watt Fakir Buharlı Ütü 215 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 249 TL, Fakir Türk Kahve Makinesi 299 TL

Bu Cuma Bim'de evlerinizde fark oluşturacak Modern ve Şık tasarıma sahip dekoratif ürünler de satılacak.

Raflı TV Ünitesi 199 TL, Gold Halkalı Cam Avize 59,90 TL, Çerçeveli Tablo 49,90 TL, Dekoratif Telefon Kulübesi Fener 69,90 TL, Retro Masa Üstü Ayna 49,90 TL, desenli Katlanır Sehpa 69,90 TL ve Cam Kandil 22,50 TL'den satılacak.

BİM 10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda; elektronik ürünlerin yanı sıra çokça züccaciye ürünü de yer alıyor.

Mutfak ve Züccaciye grubunda yer alacak olan ürünler ise; Chef's marka 304 paslanmaz çelik çaydanlık 99,90 TL, Granit Efektli Sahan 19,90 TL, Granit Efektli Tava 19,90 TL, KÜTAHYA markası ile 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 399 TL. Ahşap Görünümlü Kapaklı Erzak Kabı 12,90 TL, Silikon Uçlu Fırça ve Spatula Seti 17,50 TL fiyatıyla cuma günü BİM'de yerini alacak.

BİM Beyaz Çizgili 5 Parça Banyo Seti 99,90 TL, Plastik Tekli Servis Gereçleri 9,90 TL, Hamur Porsiyonlayıcı 24,90 TL, Metal Dikdörgen Tepsi 39,90 TL, Krema Pompası 7,90 TL, Kapaklı Çöp Kovası 8,90 TL, Borcam Kare Tepsi 27,90 TL, Borosilikat 3'lü Fincan Seti 24,90 TL ve Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 69,90 TL fiyatıyla özellikle kadın müşterileri sevindirecek nitelikte.

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BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler ve fiyatları ise şu şekilde:

Kumtel Cam Ankastre Set 1.599 TL

Decolove Raflı TV Ünitesi 199 TL

Gold Halkalı Cam Avize 59,90 TL

Çerçeveli Tablo 49,90 TL

Dekoratif Telefon Kulübesi Fener 69,90 TL

Retro Masa Üstü Ayna 49,90 TL

Cam Kandil 300 ml 22,50 TL

Fakir Buharlı Ütü 215 TL

Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 249 TL

Kadın Eşofman Takımı 2'li 59,90 TL

Şal 14,90 TL

Kadın Çanta/Cüzdan 34,90 TL

Banyo Paspası Seti 2'li 49,90 TL

Trend Halı 120x180 cm 89,90 TL

Trend Halı 80x150 cm 54,90 TL

Desenli Katlanır Sehpa 69,90 TL

Peluş Paspas Çeşitleri 29,90 TL

Kaydırmaz Ayak Paspası 8,90 TL

Trend Yolluk 60x110 cm 34,90 TL

Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon 2.299 TL

Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL

Kütahya Porselen 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 399 TL

Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi 299 TL

Chef's Mini Çaydanlık 99,90 TL

Sarımsak Presi 7,50 TL

Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 19,90 TL

Glass in Love Borosilikat Fincan Seti 3'lü 24,90 TL

Cook with Love Bitki Çayı Süzgeci 19,90 TL

Glass in Love Çift Cidarlı Rose Simli Kupa 300 ml 24,90 TL

Glass in Love Çift Cidarlı Rose Simli Bardak 250 ml 34,90 TL

Kapaklı Erzak Kabı 700 ml 12,90 TL

Kapaklı Erzak Kabı 1200 ml 14,90 TL

Kapaklı Erzak Kabı 1700 ml 17,90 TL

Silikon Uçlu Fırça ve Spatula Seti 17,50 TL

Beyaz Çizgili Banyo Seti 5 Parça 99,90 TL

Plastik Tekli Servis Gereçleri 9,90 TL

Hamur Porsiyonlayıcı 24,90 TL

Benante Metal Dikdörtgen Tepsi 39,90 TL

Naturalove Bambu Mutfak Seti 12 Parça 69,90 TL

Kurulama Bezi 3'lü 6,90 TL

Sofra Bezi 7,90 TL

Krema Pompası 7,50 TL

Kapaklı Çöp Kovası 8,90 TL

Borcam Kare Borcam Tepsi 2400 cc 27,90 TL

Paşabahçe 12 Parça Çay Seti 24,90 TL

Çocuk Masası 49,90 TL

Çocuk Sandalyesi 24,90 TL

Polesie Oyuncak Mutfak Seti 129 TL

Dede 120 Parça Multibloks 44,90 TL

Lisanslı Müzik Seti 12,90 TL

Piccolo Mondi Sürtmeli Karma İş Makineleri 14,90 TL

Enchantimals Karakter Bebekler 39,90 TL

Kız - Erkek Çocuk Lisanslı Pijama Takımı 29,90 TL

Lisanslı Top 2'li 9,90 TL

Karma Oyuncak Çeşitleri 14,90 TL

Hikaye Kartları / Hadi Hatırla Oyunları 12,90 TL, Atasözü Öyküleri 4,50 TL, İlk Okuma Kitaplarım 4,95 TL

Okul Öncesi Neşeli Aktiviteler 4,50 TL

Üç Boyutlu Saksı 0,7 Litre 4,95 TL

Üç Boyutlu Saksı 1,4 Litre 5,90 TL

Üç Boyutlu Saksı 4,1 Litre 12,90 TL

Üç Boyutlu Saksı 5,3 Litre 14,90 TL

Üç Boyutlu Saksı 7,3 Litre 17,90 TL