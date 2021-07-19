19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:53 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:53

BİM bayramda açık mı? sorusu Bayramda alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM, ŞOK ve A101 marketler bayramın belirli günlerinde kapalı olup bazı günlerde ise çalışma saatleri değişiklik gösterecek şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Peki BİM bayramda açık mı? BİM bayramda kaç gün kapalı 2021? İşte BİM'in Kurban Bayramı çalışma saatleri...

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yarın açık olması bekleniyor. Marketler genelde 09.00 ila 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

BİM BAYRAMDA KAÇ GÜN KAPALI 2021?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

BİM HAKKINDA

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2020 yılında da sürdürmüştür. 2020 yılında yurt içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 969 (+30 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2020 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 8.407 (FİLE ile 8.530) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2020 yılında 38 yeni mağaza açarak toplam 537 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2020 yılı sonunda 300 mağaza bulunmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 9.365 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2020 yıl sonu itibariyle 3.449'u ofis, 5.958'i depo ve 51.256'sı mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 60.663 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

A101 bayramda açık mı? A101 Kurban Bayramı çalışma saatleri