ŞOK bayramda açık mı? ŞOK Kurban Bayramı çalışma saatleri

20 Temmuz 2021 Salı 11:20 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 11:20

ŞOK bayramda açık mı? sorusu Bayramda alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM, A101 ve ŞOK marketler bayramın belirli günlerinde kapalı olup bazı günlerde ise çalışma saatleri değişiklik gösterecek şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Peki ŞOK bayramda açık mı? İşte ŞOK marketin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri...

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye'nin 81 ilinde 7661'i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000'e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

A101 bayramda açık mı? A101 Kurban Bayramı çalışma saatleri

BİM bayramda açık mı?