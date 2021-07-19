ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 21 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:25

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu Çarşamba satışa sunulacak olan aktüel ürünler, Temmuz'un 27'sine kadar raflarda bulunacak. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Bee Home Kek Pasta Taşıma Kabı 12,95 TL, Paşabahçe Kırmızı Kapak Sürahi 12,95 TL, Paşabahçe 6'lı Reçellik-Çerezlik 14,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler Kurban Bayramı süresince raflarda yerini almaya devam edecek. Peki ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var? İşte bu hafta ŞOK 21 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında 2'li koltuk, Motte Termostatlı Midi Fırın, Homend Pottoman Taşırmaz Türk Kahvesi Makinesi, Wedding Nevresim Takımı ve Çift Kişilik Koltuk bu haftanın kaçırılmaması gereken ürünleri arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta züccaciye kapsdamında çerezlikler de özellikle kadın müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Bee Home Kare - Dikdörtgen Kek Pasta Taşıma Kabı 12,95 TL, Paşabahçe 6'lı Reçellik - Çerezlik 14,95 TL, 6'lı Paşabahçe V-Blok Çay Bardağı 19,95 TL. 1180 cc'lik Paşabahçe Kırmızı Kapak Sürahi 12,95 TL, Paşabahçe Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL, Titiz Metal Çırpıcı 7,99 TL, Titiz Bardak Yıkama Fırçası 9,99 TL. Bee Home Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 4,99 TL, 4'lü Puding Kabı 4'lü 4,99 TL 1 litrelik Gold Kapak Cam Kavanoz 6,99 TL ve Dekoratif Metal Tepsi 26,95 TL fiyatla kampanyada yer alıyor.

21 Temmuz ŞOK Market fırsatlarında Tek Kişilik Çarşaf 22,50 TL, Çift Kişilik Çarşaf 27,50 TL, Yastık Koruyucu 7,99 TL, Kapitone Yastık 14,95 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL ve Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

Weddimg Nevresim Takımı 249 TL. Pamuktan üretilmiş Lastikli Tek Kişilik Çarşaf 22,50 TL. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan Lastikli Çift Kişilik Çarşaf 27,50 TL. Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL. Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL.

Fermuarlı ve jakarlı Yastık Koruyucu 7,99 TL. Kapitone Yastık 14,95 TL. Polaris Comfort Kadın Ayakkabı 54,90 TL. Kadın Örgü Terlik 12,95 TL. Pamuktan üretilmiş Penye Yastık Kılıfı 10,95 TL. Farklı desen seçenekleri ile satışa sunulan, fermuarlı Kırlent Kılıfı 5,99 TL. İpeksi dokusuyla dikkat çeken Saten Gecelik 29,95 TL.

ŞOK'ta bu hafta; Saten Sabahlık 49,95 TL fiyatıyla aktüel ürünler kataloğunun dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca kol kısmı masif ahşaptan, demonte olarak teslim edilen, silinebilir soho dokuma kumaştan üretilmiş Çift Kişilik Koltuk 499 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Polaris Comfort Kadın Ayakkabı 54,90 TL, Kadın Örgü Terlik 12,95 TL, Saten Sabahlık 49,95 TL, Saten Gecelik 29,95 TL, Penye Yastık Kılıfı 10,95 TL, Kırlent Kılıfı 5,99 TL ve son olarak Gezegen Koruyucusu Kitap Çeşitleri 4,99 TL fiyatla görüyoruz.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerinizde Domestos Yoğun Çamaşır Suyu için 9,25 TL yerine 5 TL fiyat sizlere sunulacak.

Royal Gourmet 19,90 TL. Brava Junier Multipack 22,50 TL. Dr.Oetker Guseppe Supreme Ekstra Karışık Pizza 15,45 TL. Danette Mix&Joy Mozaik Puding 4,45 TL. Duru Sıvı Sabun 12,75 TL. Duru Geleneksel Sabun 11,95 TL. Finish Poweball 90'lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 48,75 TL. Finish Tuz 9,50 TL. Alo, Ariel, Omo ve Tursil markalı Toz Detterjanlarda %20 İndirimle satışa sunulacak.

ŞOK'un bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünlerinde kişisel bakım kapsamında; Pretty Bloom Kadın Parfüm 16,95 TL. Arko Nem Değerli Yağlar Kremi 12,90 TL. Palmolive Duş Jeli 11,87 TL. Neutrogena Sivilce Karşıtı Yüz Temizleme Jeli 12,95 TL'den müşterilerle buluşacak.