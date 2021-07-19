A101 bayramda açık mı? A101 Kurban Bayramı çalışma saatleri

19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:54

A101 bayramda açık mı? sorusu Bayramda alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM, ŞOK ve A101 marketler bayramın belirli günlerinde kapalı olup bazı günlerde ise çalışma saatleri değişiklik gösterecek şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Peki A101 bayramda açık mı? A101 bayramda kaç gün kapalı 2021? İşte A101'in Kurban Bayramı çalışma saatleri...

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı bu sene 20- 23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu süreçte market çalışma saatleri değişecek.

A101 Kurban Bayramın birinci günü kapalı olacak. Kurban Bayramının üçüncü ve dördüncü günü A101, 09.00 ile 21.00 arası hizmet verecek.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 bayramın ikinci günü saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak. A101'in Kurban Bayramı'nın ikinci günü çalışma saatleri ise bölgesel olarak değişebilecek.

A101 KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, Kurban Bayramının birinci günü kapalı olacak.

A101, Kurban Bayramının ikinci günü saat 11.00'^de açılacak olup kapanış saati bölgesel olarak değişiklik gösterebilecek.

A101, Kurban Bayramının üçüncü ve dördüncü günü normal çalışma saatlerinde açık olacak.

A101 MARKET HAKKINDA

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet göstermektedir. 2020 sonu itibariyle 10.001. marketi açan A101, büyümeye devam etmektedir. %100 yerli sermayeli A101, dünyanın en büyük market zincirleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en yaygın zinciri olmanın yanı sıra 60.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır.

Türkiye'nin en büyük 15 şirketi arasında yer alan A101 zincir marketleri; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.

Müşterilerinin tercihini iş modelinin merkezine koyarak, tedarik zincirinin yapısını oluşturan A101'de, gerekli denetim, kalite ve tedarik standartlarını geçen ürünlerden yalnızca müşteri memnuniyetini sağlayan ürünler raflarda yerini almaktadır.

12 yıllık tecrübesiyle müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla ilişkilerini güven üzerine kuran A101, yenilikçi ve dinamik yapısıyla perakende sektörünün en yaygın zinciri olmaya devam etmektedir.

BİM bayramda açık mı?