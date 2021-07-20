A101'de bu hafta neler var? A101 22 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu

20 Temmuz 2021 Salı 17:01 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 17:01

A101 22 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları da bayram sonuna kadar devam edecek. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, araç ve bahçe bakım ürünlerinden gıdaya bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 22 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Toshiba 58″ UltraHD Smart Led TV 4499 TL, Piranha Tablet 649 TL, Piranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 29,95 TL, Piranha Mobil Vantilatör 9,95 TL, Piranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu 19,95 TL, Kalp ritmi ölçme, kan basıncı ve oksijen ölçme, uyku izleme, adım sayar, titreşim gibi özelliklere sahip, 2 yıl garantili Piranha Akıllı Saat 99,95 TL.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında parmak izi okuyuculu ve yüz tanıma özellikli, 5Mp ön kameralı, 32GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu 1499 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

iRobot Roomba 606 Robot Süpürge 1599 TL, Aprilla ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 75 TL, Kiwi Çubuk El Blenderi 79,95 TL, Kiwi Türk kahvesi Makinesi 79,95 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 119 TL, Kiwi Waffle Makinesi 119 TL, Kiwi Portatif Blender 89,95 TL, Sinbo Ayaklı Vantilatör 179 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 249 TL,

A101 22 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG Turbo Fırın 1299 TL, SEG No-Forst Buzdolabı 3499 TL fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında yerini alıyor.

A101 22 Temmuz 2021 kataloğuna ayrıca çok sayıda bahçe bakım ürünleri, temel tüketim malzemeleri ve çok sayıda gıda ürünü de yer alıyor.

A101'de bu hafta tekstil ve züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor. Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL, Nouvelle Bay-Bayan Bornoz 47,95 TL, Silk&Blue Bay Desenli Boxer 10,95 TL, Silk&Blue Bay-Bayan Görünmez Çorap 2,50 TL, Bay Penye Spor Şort 19,95 TL, Bayan Seamless Spor Tayt 29,95 TL, Bayan Steamless Spor Büstiyer 24,95 TL.

Huno Bay-Bayan Çocuk Eva Terlik 39,95 TL, Çiçekli Kumaş Toka çeşitleri 3,50 TL, Sinbo French Press 18,50 TL, Pandeli Kızartma Tenceresi 45 TL, Emaye Yoğurt Tenceresi 49,95 TL, My Bottle Cam Matara 15,95 TL, Manuel Mekanizmalı Çırpıcı 19,95 TL,

Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 49,95 TL, 19 parçadan oluşan Keramika Seramik Kahvaltı Seti 119,95 TL, Presto Düdüklü tencere Seti 379,95 TL, Yaldızlı Magnolya Bardağı 63,95 TL, Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,95 TL. Yaldızlı Çay Seti 55,95 TL, Yaldızlı Meşrubat Takımı 94,95 TL, Borosilikat Demlik 32,50 TL. Luminarc Opal Makarna Tabağı 14,95 TL.

Magnetli Kapı Sinekliği 19,50 TL, Pencere Sinekliği 6,50 TL, Beyaz mermer desenli Yer Sofrası 59,95 TL. Masif ahşap çubuklara sahip, 4 katlı Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 39,95 TL.

A101 aktüel ürünler kataloğunda çocukları sevindirecek ürünler de var. Gokidy Kinetik Kum 19,95 TL, Dolu Sahara 12V Akülü Araba 1199 TL, Dolu Tiago 6V Akülü Araba 849 TL, Dolu Nitro 6V Akülü Araba 749 TL, Triathlon Plastik Kaykay 89,95 TL, Triathlon Işıklı Scooter 129 TL, Triathlon Masa Tenisi Seti 19,95 TL. Dolu Çocuk Piknik Masası 139,95 TL, Dolu Büyük Su Kaydırağı 259 TL, Triathlon Hobi Top Tutma Seti 22,95 TL.

ŞOK 21 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

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