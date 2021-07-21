BİM'de bu hafta neler var? BİM 23 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:04

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta züccaciye, elektronik ve dekoratif ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; Çocuklar için şort-tişört takımı, güneş gözlüğü, akülü ATV ve oyuncak çeşitleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 23 TEMMUZ 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

İşte bu hafta Temmuz'un 23 ile 29'u arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM 23 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Davlumbaz, fırın ve ocaktan oluşan Keysmart Cam Ankastre Set 1999 TL, İki kapılı, bir adet sebze saklama bölmesine sahip Keysmart Buzdolabı 2299 TL, Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 1799 TL fiyatla yer alıyor.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında yer alan; Pilsan Pars 6V Akülü ATV, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Mr.Green Deterjan Hazneli Mop, Polosmart Desenli Smart Tartı ve Mevsimlik Bornoz gibi aktüel ürünler de uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta Dijitsu 43″ FullHD Smart Linux Televizyon 2299 TL, Polosmart Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 34,90 TL, Polosmart Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 39,90 TL, Skymaster Corby Drones Drone 289 TL, Polosmart Smartfit Akıllı Bileklik 54,90 TL fiyatla satılacak.

Şarjlı kablosuz kullanım kolaylığı sağlayan Braun Erkek Bakım Seti 229 TL, Polosmart Desenli Smart Tartı 59,90 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL, Schwartz Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltme Seti 49,90 TL,

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda miniklere özel çok sayıda ürün bulunuyor.

Rookie Maxi Scooter 199 TL, Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim 69,90 TL, Hareket halindeyken yanan farlara sahip, ayak gazdan çekildiğinde otomatik fren yapan, ileri ve geri vitesli Pilsan Pars Akülü ATV 499 TL, Dede Futbol Kalesi+Top Seti 39,90 TL. Farklı çeşitlerde Piccolo Mondi Çek Bırak Arazi Araçları 19,90 TL, 9'lu Hot Wheels Arabalar 59,90 TL, Farklı renklerde Oyuncak Traktör 39,90 TL, Oyuncak İnşaat Araçları 17,90 TL, Polesie İnşaat Oyuncakları 39,90 TL, Barbie Pırıltılı Bebek 29,90 TL, Oyuncak Güzellik Çantası 25,90 TL, Hareketli Kum Seti 29,90 TL, Ahşap Denge Oyunu 14,90 TL, Piccolo Mondi Oyuncak Su Atıcısı 15,90 TL, Farklı çeşitlerde Uçaklar 14,90 TL, 3'lü Köpük Çıkaran Tüp 4,95 TL, Çiftlik Öyküleri Hikaye Kitapları 4,50 TL.

BİM 23 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunun devamında çok sayıda tekstil ürünü olduğunu görüyoruz.

Büyük Beden Kadın Kaprili Pijama Takımı 49,90 TL, Büyük Beden Erkek Kaprili Pijama Takımı 49,90 TL, Çift Kişilik Pike 39,90 TL, Tek Kişilik Pike 29,90 TL, Erkek Çift Cepli Bermuda Şort 29,90 TL, Kadın Viskon Düz Şort 15,90 TL, Welsoft Saç Bonesi 5,90 TL, Banyo Paspası 9,90 TL, Kadın-Erkek Çift Tokalı Terlik 19,90 TL, Kadın-Erkek Golf Şapkası 19,90 TL, Mevsimlik Banyo Havlusu 14,90 TL, 2'li Mevsimlik Yüz Havlusu 14,90 TL, Çocuk Mevsimlik Bornoz 24,90 TL, Kadın-Erkek Mevsimlik Bornoz 49,90 TL. Kız Çocuk Nakışlı Elbise 17,90 TL. Erkek Çocuk Tişört 16,90 TL,

Kız Çocuk Pullu Çanta 19,90 TL. Çocuk Güneş Gözlüğü 15,90 TL, Çocuk Sandalet 22,90 TL, Pamuktan üretilmiş Kız-Erkek Çocuk Tişört Takımı 24,90 TL. Çocuk Polo Yaka Tişört 14,90 TL, Kız-Erkek Çocuk Yazlık Şapka 14,90 TL, Çocuk Katlı Tül Etek 13,90 TL, Çocuk Dijitla Kol Saati 22,90 TL, Kız-Erkek Çocuk Tokalı Terlik 16,90 TL.

BİM kataloğundaki aktüel ürünler arasında banyo ve temizlik ürünleri de kendilerine yer bulmuş durumda. Metal Banyo ve Mutfak Organizeri 19,90 TL. 2 Bölmeli Banyo Organizeri 19,90 TL, Vantuzlu Banyo Taburesi 39,90 TL, Cailda Home Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı 29,90 TL, Duşakabin Şampuanlığı 19,90 TL, Casilda Home Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL, Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 69,90 TL.

BİM 23 Temmuz 2021 kataloğunda karma Baharatlık Ürünleri 3,50 TL, Şarjlı Damacana Pompası 29,90 TL, Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı 59,90 TL, Kızartma Kevgiri 7,50 TL, Renkli Çelik Termos 49,90 TL, Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı 99,90 TL, Chef's İkili Tava Seti 54,90 TL, İcemax Buzluk termos 199 TL, İcemax Musluklu Piknik Termosu 29,90 TL, Bulaşıklık 29,90 TL, Alpina Gıda Koruyucu 18,90 TL, Lav 6'lı Çay Bardağı 12,50 TL, Çekmece içi kumaşlı, 4 çekmeceli, 2 yıl garantili Ahşap Sebzelik 199 TL.

ŞOK 21 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

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