BİM'de bu cuma neler var? BİM 10 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu hafta cuma günü; Kadınlar için hazırlanan tekstil ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Sunum tabakları, perde, çarşaf, nevresim takımı, tamirat ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca 'Altın rimli detaylar' etiketiyle yaldızlı züccaciye ürünleri satışa sunulacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? BİM 10 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu Kataloğu fırsat ürünleri nelerden oluşuyor? İşte haftanın aktüel ürünleri

BİM 10 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Dijitsu 58 İnç Uhd Android Led TV 6899 TL, SGS markası ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 799 TL, SGS Tek Akülü Vidalama Seti 499 TL, SGS Zımpara Makinesi 549 TL, Polisaj ve Zımpara 8 Parça Set 99,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda uygun fiyatlı ürünler yer alıyor. İşte bu fırsat ürünleri; Benante Oval Tabak 99 TL, Benante Yuvarlak Çerezlik 59 TL, Rakle Desenli Cam Kupa 22,50 TL, Desenli Kahve Yanı Bardağı 6,75 TL, Mikrofiber Bulaşık Altlığı 18,50 TL, Altın Ritimli Colorina Cam Kase 45 TL, Colorina Ayaklı Kek Tabağı 99 TL, Pasta Sevis Seti 179 TL, Çay Tabağı 6'lı Set 79 TL, İki Katlı Kurabiyelik 109 TL, Poşet Kilipsi 10 TL, Okyanus Bal Kovanı 27,50 TL, Deterjan Tablet Kutusu 55 TL, Bulaşıklık 24,50 TL, Renkli Çerezlik 15 TL.

BİM 10 Mart kataloğunda tadilat için gerekli araç ve makineler yer alıyor. Bu cuma BİM'de; Merdiven 4+1 Metal 319 TL, Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 289 TL, Beton Matkap Uç Seti 59,50 TL, Akıllı Somun Anahtarı 129 TL, Zımpara Tabancası 149 TL, Derz Tamir Dolgusu 29,50 TL,

Silikon Tabancası 29 TL, Şeffaf Silikon 29,50 TL, Panç 11 Parça Set 79,50 TL, Silikonize Mastik 19,50 TL, Mucize Temizleme Pastası 19,50 TL, Pas Sökücü Sprey 29,50 TL, Şifreli Asma Kilit 44,50 TL, Kemer Delme Pansi 89,90 TL, Hızlı Yapıştırıcı Aktivatör 29,50 TL, Mini Makaralı 5 Metre Kablo 189 TL olacak.

BİM'de bu hafta müşterilerin tercihine sunulacak tamirat ürünlerinin devamında; Polisan 17,5 KG Tavan Boyası 259 TL, Polisan Acqua Beyaz Plastik İç Cephe Boyası 199 TL, Adaptörlü Klozet Kapağı 119 TL, Şarjlı Damacana Pompası 54,50 TL, Musluk Su Tasarruf Aparatı 17,50 TL, Akrilik Silikonlu Çift Taraflı Bant 14,50 TL, Maket Bıçağı 37,50 TL, Lavabo Açma Sustası 37,50 TL, Kalın Zemin Örtüsü 29 TL, Pencere Emniyet Kilidi 24,50 TL, Çok Amaçlı Elastik Kova 49 TL, Koli Bandı 12,50 TL, Makas 2'li Set 32,50 TL, Sarı Çizme 119 TL, NİLSON Anahtar-Priz adet 16,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM Kataloğu içerisinde Eğitici ve Öğretici özellikleri ile birbirinden harika oyuncaklar yer alıyor. BİM'de bu hafta; Karma Araçlar 49,50 TL, Pilsan Taşıyıcı Kamyon 69 TL, Biytoy Manyetik Tablet Tangram ve Yazı Tahtası 59 TL, Balonlu Bebek 69 TL, Rubik Abaküs 75 TL, Oyuncak Pasta Seti 32,50 TL, Karanlıkta Parlayan 8 Parça Yıldız 29,50 TL'den yer alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki Tekstil ve Giyim grubunda İSE; Molinelle Sakura Desen Çift İkşilik Nevresim Seti 299 TL, Molinelle Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL, Molinelle Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 85 TL, Molinelle Yastık Kılıfı 59 TL, Black Out Fon Perde 69 TL, Tül Perde 59 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

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