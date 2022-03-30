BİM'de bu hafta neler var? BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta Ramazan ayı için özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Teknolojiden Elektrikli Ev aletlerine, Züccaciye ve mutfak ürünlerinden çok amaçlı ürünlere, Bebek Ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok ürün uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 1 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; elektronikten züccaciyeye, teknolojiden elektrikli ev aletlerine, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Woon 43″ HD Android Smart Led Tv 3,999 TL, Yine Woon markası ile 2 yıl garantili dahili uydu alıcılı dijital ses çıkışlı USB ve HDMI girişlere sahip smart özellikli 2 yıl garantili Woon 55″ HD Smart Dual Tv 5299 TL, KUMTEL markası ile 2 yıl garantili 3 farklı kademede kullanım, soğuk sıcak üfleme özellikli Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli Ev aletleri grubunda 3 kademeli hız ve led aydınlatmalı Davlumbaz, gaz emniyet sistemli otomatik çakmaklı, LPG dönüşümüne uygun Ocak, Zaman ayarlı, led aydınlatmalı, 3 pişirme fonksiyonu ve 2 adet pişirme tepsili 2 yıl garantili Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 2999 TL'yer alıyor.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 1 Nisan 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, Dijitsu 50" Android Tv, Fakir El Blenderi, Polosmart Nostaljik Radyo, Mimilos Kenar Bantlı Yer Sofrası, Kiwi Cam Çay Makinesi, Freenight Erkek Pijama Takımı, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası, BabyCo Anne Yanı Bebek Yatağı, Ana Kucağı, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Melamin Mama Tabağı Çeşitleri, Ponponlu Avize, Woon 32" HD Ready Uydulu LED Tv, Katlanır Kamp Sandalyesi, Hobby Life Katlanabilir Bebek Küveti ve daha çok fazlası uygun fiyattan satılacak.

Bu cuma BİM'de 3 farklı boyut ve fiyatta televizyon satılacak. BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 58″ Android Tv 6499 TL, Dijitsu 50″ HD Ready Uydulu Led TV 4999 TL, Kurulum müşteriye ait 2 yıl servis garantili 1.5 GB Ram, 8 GB dahili hafızalı, dahili uydu alıcılı Woon 32 İnç HD Ready Uydulu Led TV 2299 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Tost Makinesi 259 TL, Cam Çay Makinesi 399 TL, Fakir El Blenderi 199 TL, Işıldaklı Polosmart Nostaljik Radyo 239 TL, Askılı taşıma çantalı Katlanır Kamp Sandalyesi 99,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bu Cuma BİM'de ev aksesuarları kapsamında; EQ Deco 4 Bölmeli Safari Saklama Ünitesi 399 TL, EQ Deco Safari Fotoğraf Çerçevesi 24,90 TL, EQ Deco Safari Duvar Rafı 29,90 TL, Makrome Çocuk Odası Duvar Süsü 99,90 TL, Fil ve Balonlar Ledli Duvar Lambası 99,90 TL, Çocuk Sandalye ve Masa Seti 199 TL, Bulut Desenli Duvar Rafı 49,90 TL, Makrome Duvar Süsü Ponponlu 89,90 TL, Ledli Duvar Lamba ve Sticker Seti 79,90 TL, Ponponlu Avize 99,90 TL, Ponpon Led 20'li 69,90 TL, Tablo Center Çerçeveli Resimli Çocuk Tablo Çeşitleri29,90 TL,

BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda; Mimilos Kenar Bantlı Yer Sofrası 109 TL, Chef's Kızartma Tenceresi 99,90 TL, Baharat Takımı 6'lı Set 19,90 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 79,90 TL, Lav Lal Çay Bardağı 6'lı Set 19,90 TL, Bal Kavanozu 19,90 TL, Paşabahçe Oval Borcam Fırın Tepsisi 39,90 TL, Paşabahçe Tatlı ve Dondurma Kasesi 6'lı Set 34,90 TL, Paşabahçe Kavanoz 19,50 TL, Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 6'lı 49,90 TL, Paşabahçe Leia Su Bardağı 6'lı Set 45,90 TL,

BİM'de bu hafta Bebek sahibi anne ve anne adaylarının uzun zamandır beklediği Bebek Ürünleri geniş yer kaplıyor. Casilda Home Bebek Nevresim Takımı 89,90 TL, BabyCo Lüks Minderli Mama Sandalyesi 169 TL,

BabyCo Bebek Kanguru 99,90 TL, Ana Kucağı 219 TL, Keçe Oyuncak Sepeti 39,90 TL, BabyCo Anne Yanı Bebek Yatağı 79,90 TL, BabyCo Nakışlı Bebek Pikesi 37,90 TL, BabyCo Omuz Müslin Bezi 19,90 TL, Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 99,90 TL'den satılacak.

Hobby Life Katlanabilir Bebek Küveti 179 TL, Bebek Küvet Filesi 16,90 TL,Hobby Life Katlanabilir Maşrapa 16,90 TL, Hobby Life Katlanabilir Su Kovası 54,90 TL, Biberon Fırçası 6,90 TL, BabyCo Bebek Müslin Bornoz 29,90 TL, Bebek Yarım Kol Body 17,50 TL,

BabyCo Ağız Mendili 4'lü 17,90 TL, Melamin Mama Tabağı Çeşitleri 12,90 TL, Halkalı Bebek Oyuncakları 39,90 TL, Bebek Çıngırak Çeşitleri 9,90 TL, BabyCo Bebek Silikon Mama Önlüğü 19,90 TL, Cook With Love Çocuk Çatal Kaşık Seti 2'li 34,90 TL'den satışa sunulacak.

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