BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Süt ve Süt Ürünlerinde indirimli ürünler yer alıyor. Bu hafta Salı günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca Kuru patlıcan dolması, İçli köfte, yöresel yemekler ve soğuk baklava gibi yiyeceklerin olduğu Dondurulmuş ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 29 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 29 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı Süt ve Süt Ürünleri, Dondurulmuş gıdalar, Et ve Et Ürünleri grubunda birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Dost, Aknaz, Danet markalı gıda ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 29 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki süt ve süt ürünleri grubunda; Aknaz 2 Kg Tam Yağlı Tost Peyniri 89,90 TL, Aknaz 1 Kg Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 59,90 TL, Aknaz 1 Kg Tam Yağlı Bakraç Peyniri 49,90 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 37,50 TL, Dost 2 Kg Tam Yağlı Beyaz Peynir 84,90 TL, Sek 150 gr Rulo Kaymak 14,90 TL, Pınar 4×1 Litre Yarım Yağlı Süt 36,90 TL, Kerem 3×180 gr Labne 27,90 TL, Altınkılıç 1 Litre Laktozsuz Kefir 10,50 TL, Altınkılıç 250 ml Çikolatalı-Kayısı-Keten Tohumlu Kefir 4,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta et ve et ürünleri grubunda ise; Namet 300 gr Dana Kangal Sucuk 27,90 TL, Banvit 250 gr Tütsülenmiş Cheddarlı Piliç Jumbo Sosis 14,90 TL, Danet 70 gr Dana Füme Kaburga 13,90 TL, Lezita 300 gr Sucuk ve Mozarella Dolgulu Çıtır Piliç Topları 17,90 TL, Danet 150 gr Dana Dilimli Salam 13,90 TL, Polonez 200 gr Hindi Füme 15,90 TL ve Aytaç 50 gr Şipşak Piliç Dilimli Sucuk 3,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı kahvaltılık ürünlerde de indirimler bulunuyor. Cupido & Startop 750 gr Şirinler Pirinç Patlağı 25,90 TL, Binboğa 1Kg Çiçek Balı 49,90 TL, Seğmen 1,5 Kg Reçel Çeşitleri 34,90 TL, Tariş 1300 gr Harnup ve Hurma Pekmezi 34,90 TL, Hünnap 680 gr Keçiboynuzu Özü 27,90 TL,

Serel 1 Kg Çifte Kavrulmuş Tahin 49,90 TL, Serel 300 gr Gurme Tahin 22,90 TL, Bağcı 400 gr Kuru Sele Siyah Zeytin 18,90 TL, Marmarabirlik 950 gr Siyah Zeytin 37,90 TL, Marmarabirlik 400 gr Kırma Yeşil Zeytin 16,90 TL, Bol Bol 560 gr Kahvaltılık Acı-Tatlı Sos 12,90 TL, Ofçay Hazine 1 Kg Siyah Çay 33,90 TL indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

Ayrıca kahve ürünlerinde yer alan; Nescafe 16'lı Karışım Kahve Latte & Mug Set 22,90 TL, Nescafe 200 gr Klasik Kahve 200 gr Kahve Beyazlatıcısı 200 gr 39,90 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM Aktüel Kataloğunun ikinci sayfasında bakliyat ürünleri, baharat çeşitleri, dondurulmuş ürünler ile Çikolta ve bisküvi çeşitleri yer alıyor.

BİM 29 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki bakliyat ve gıda grubunda; Torku 500 gr Sade ve Kakaolu Helva 22,90 TL, Tat 1700 gr Domates Salçası Kavanoz 29,90 TL, Tat 1000 gr Bahçe Salatalık Turşusu 9,90 TL, Efsane 5 Kg Baldo Pirinç 62,90 TL, Saban 2,5 Kg Nohut 42,90 TL, Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek 40,90 TL, Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur 20,90 TL,

Indomie 10×70 gr Noodle 26,90 TL, Pasta Veneta Makarna 7,90 TL, Ekmecik 500 gr Sebzeli Yumurtalı Erişte 11,90 TL, Ekmecik 500 gr Çorbalık Yumurtalı Erişte 9,90 TL, Cardella 500 gr Makarna 4,25 TL, Destan 450 gr İsot-Kırmızı Pul Biber 22,90 TL, Destan Baharat Çeşitleri 16,90 TL, Dr.Oetker 10'lu Hamur Kabartma Tozu ve 10'lu Vanilin 11,90 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki ürünler bu kadarla da kalmıyor.

BİM'de bu hafta Temel ihtiyaç grubunda Tat Ketçap 650 gr ve 560 gr Mayonez 24,90 TL, Birma 4×250 gr Margarin 29,90 TL, Ship Shak Yöresel Yemekler 24,90 TL, Sahan 450 gr Kuru Patlıcan Dolma 35,90 TL, Sahan 350 gr İçli Köfte 35,90 TL, Ekmecik 4×100 gr Simit 9,90 TL, Sahan 330 gr Beyran Çorbası 19,90 TL, Çıtırtat 400 gr Fıstıklı Soğuk Baklava & Cevizli Köy Baklavası 29,90 TL, Akdo 680 ml Sade Dondurma 25,50 TL, Toybox 3×5 gr Oyuncaklı Sakız 7,90 TL,

Atıştırmalık ürünler ise Pink Panda 4×100 gr Vanilyalı Pembe Gofret 14,90 TL, Fiskat 4×30 gr Yerfıstıklı Krokan 7,90 TL, Tadelle 5×35 gr Çikolatalı Gofret 9,90 TL, Bruno 4×75 gr Muz Aromalı Kremalı Bisküvi 6,90 TL, Swiss Alps 100 gr Sütlü Çikolata 13,90 TL, Karina 100 gr Beyaz Çikolata 13,90 TL, Karina 100 gr Üzümlü ve Fındıklı Çikolata 13,90 TL, Karina 200 gr Yoğurt ve Çilekli Çikolata 26,90 TL'den raflarda yerini alacak.

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