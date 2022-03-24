BİM Ramazan paketi 2022 içeriği ve fiyatı belli oldu. Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca kişi, marketlerin Ramazan paketlerini merak ediyor. BİM, A101 ve ŞOK marketlerin bu sene ramazan ayı için hazırladıkları gıda kolileri raflarda yerini almaya başladı. .Ramazan Ayı içerisinde en çok tüketilen ürünlerin yer aldığı BİM Ramazan paketi, birçok ailenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte. Peki BİM'in Ramazan kolisinde neler var? BİM Ramazan kolisi 2022 kaç TL? İşte BİM Ramazan paketi

BİM RAMAZAN PAKETİ 2022

Ramazan ayında iftar sofralarını hazırlamak için gerekli malzemelerin yer aldığı BİM Ramazan kolisi hazırlandı. Marketlerin satışa sunduğu Ramazan kolileri, uygun fiyatlarla vatandaşa sunuluyor. Büyük marketler farklı fiyatlarda Ramazan kolilerini satışa sundu. Mart ayının sonunda başlayacak olan ŞOK Ramazan kolisinin yanı sıra, Ramazan ayına özel birçok ürünün yer aldığı özel bir katalog yayınlandı. İşte BİM Ramazan paketi 2022, kolinin içeriği ve fiyatı...

BİM RAMAZAN KOLİSİ 2022 KAÇ TL?

BİM'de bu sene Ramazan ayı için hazırlanan BİM Ramazan paketinin fiyatı henüz açıklanmadı. BİM Ramazan kolisi 2022 fiyatı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Bazı marketler farklı fiyatlarda Ramazan paketi seçenekleri müşterinin beğenisine sunuyor.

BİM'de bu hafta yaklaşan mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile indirimli ürünler bulunuyor. BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri için özel aktüel ürünler kataloğunda yüzlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

BİM RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan erzak paketi ürünlerinini olduğu Bim Ramazan kolisinde; Salça (830 g), Tuz (750 g), Ayçiçek yağı (1 L), Un (1000 g), Kuru fasulye (1000 g), Çay (500 g), Reçel (380 g), Fındık Kreması (500 g), Hazır çorba, Küp şeker (1000 g) ve Makarna yer alıyor.

BİM'de Ramazan için hazırlanan gıda paketinde en çok ihtiyaç olan ürünler yer alıyor.

ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL?