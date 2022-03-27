ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 30 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 30 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinde bu hafta iç cephe boyaları, cep telefonu, bilgisayar ve züccaciye ürünleri yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta 4+1 Basamklı merdiven 179,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Ramazana özel indirimli gıda ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Alpina 3'lüCam Ankastre Set 2.299 TL, Viapot Toprak Güveç Tencere 49,95 TL, 6'lı Viapot Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 29,95 TL, Hoffman Koçerol 69,90 TL, Hoffman Aile Çaydanlık 199 TL, Hoffman Çelik Tencere 149 TL ve Hoffman Güveç Seti 199 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 30 Mart aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; ION MUSTANG markası ile 2 yıl garantili kırmızı ve siyah renk seçeneği, USB girişi ve dahili hız göstergesi görünümlü, radyolu Ion Mustang Lp Pikap 2,999 TL. Fonksiyonel bir çok özelliğie sahip olan, Pikap, Radyo, CD, Bluetooth, USB ve Aux özellikli Ion Sperior LP Ahşap Hoparlörlü Bluetooth Pikap 3,999 TL. PERFORMAX markası ile 2 yıl garantili 27″ kavisli ekran, HDR, HDMI, Display, SYNC portları olan Performax Gaming Monitör 2,999 TL. ASUS markası ile fiber bağlantı, Wirelles bağlantı, Router özelliği 2 yıl garantisi ile Asus 300 Mbps Modem 549 TL'den yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan teknoloji ürünlerinin devamında; 4500 mAh pil gücüne sahip, 128 GB dahili hafıza ve 6 GB ram desteği bulunan Trident A25 DS Cep Telefonu 3,149 TL fiyattan yer alıyor. Yine Trident markası ile 64 GB dahili hafıza ve 4 GB ram'e sahip Trident A23 Max Cep Telefonu 2,249 TL,

Windows 10 Home işletim sistemli, AMD Reyzen 3 işlemcili 256 GB SSD, 8 GB Ram, paylaşımlı ekran kartına sahip olan Lenovo 14″ Taşınabilir Bilgisayar 6,099 TL. Performax Gaming Baltazor Oyuncu Kulaklık 159 TL. Trust marka Nika Compact Bluetooth True Wirelles Kulak İçi Kulaklık 199,95 TL. Tamamen kablosuz tasarıma sahip olan Trust Duet Xp Bluetooth True Wirelles Kulak İçi Kulaklık 249,95 TL.

ŞOK 30 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda 2'li Borcam Fırın Set 69,90 TL, 1320 cc Borcam Midi Dikdörtgen Tepsi 42,95 TL, 1040 cc Borcam Midi Kare Tepsi 39,95 TL, Hoffman Kaçerola 69,95 TL. Lumnarc Sunum Kasesi 5,99 TL, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 129,90 TL,

Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tenceresi 119,90 TL, Kumsal Granit Efektli Tava 79,95 TL. 6'lı Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 29,95 TL, 700 cc Paşabahçe Desenli Kapaklı Sürahi 17,95 TL, Üçsan Plastik Limonluk 14,95 TL. 5'li Saklama Kabı Set 34,95 TL, Sos Tava Çeşitleri 24,95 TL, Çelik Saklama Kabı 34,95 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında; 5'li Primanova Palm Kahve Banyo Seti 169,90 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 59,95 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek.

Ev ihtiyaçları grubunda; 3'lü Ahşap Askılık 19,95 TL, Pastel Renk Ütü Masası 199,90 TL, Pastel Renk Kurutmalık 119,90 TL, Üçsan Plastik Damla Desen Çamaşır Sepeti 59,95 TL, Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL. Bee Home Katlanır Çamaşır Selesi 79,95 TL, Duş Başlığı Seti 39,95 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 59,95 TL olarak satılacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 29 Mart 2022 kataloğu ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki boya malzemeleri kapsamında; Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 Kg 149,90 TL, Polisan Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası 10 Kg 119,90 TL, Boyacı Seti 39,95 TL, 4+1 Merdiven 179,90 TL. 20 cm Saplı Rulo 16,95 TL, 10 cm Saplı Rulo 6,99 TL, 6 cm Plastik Saplı Spatula 8,99 TL, 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 7,99 TL, 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 8,99 TL ve 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 9,99 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK kataloğundaki tamir malzemeleri ise; Paketleme Bandı 12,95 TL, 3 gram Japon Yapıştırıcı 10,95 TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 9,99 TL, 2'li Onton Tornavida Seti 17,95 TL. Onton Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı 12,95 TL, Onton Tamir Bandı 11,95 TL, Onton Pencere Kilidi 4,99 TL. 19" Takım Çantası 69,95 TL, USSU Akülü Matkap 299,90 TL, USSU Şarjlı Vidalama 99,95 TL ve USSU Silikon Tabancası 49,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla birçok bakliyat ve gıda ürünü indirimli olarak satışa sunulacak.

ŞOK Ramazan paketinde neler var? ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 500 gram Bahçıvan Süzme Peynir 19 TL ve 1000 gram Ofçay Efsane Filiz Çay 39,95 TL indirimli fiyatla satışa sunulacak.

Şok aktüel Kataloğu içindeki Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar ise; GOKIDY marka güvencesi ile Hafriyat Kamyonları 29,95 TL. Tamir Çantası 49,95 TL. Melisa Aksesuarlı Bebek 29,95 TL. Oyuncak Sevimli Fırın 34,95 TL.

ŞOK'ta bu hafta aktüel ürünlerin yanı sıra Ramazan Erzak Paketi çeşitleri yer alacak.