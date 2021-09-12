BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

12 Eylül 2021 Pazar 16:21 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 16:21

BİM'e bu hafta Salı günü için gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta temizlik için gerekli ürünler ve pasta yapımı için gerekli malzemeler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; sıvı sabunlar, bebek çorapları ve nice temizlik ürünü ile kişisel bakım ürünleri yer alıyor. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 14 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun hijyen ürünleri yer alıyor. Orkid Özel Seri Hijyenik Ped Normal 36'lı ürün 15,90 TL'den satışa çıkıyor.

BİM'in salı günü için hazırlanan aktüel kampanyasında; Jenny&Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler, Callebaut Pul Çikolata, Parfume Jewels Vücut Parfümü ve Cricket Mutfak Tipi Çakmak gibi ürünleri uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerde bu salı; Jenny&Willy Bebek Temizleme Pamuğu 60lı olarak 5,90 TL'den geliyor. Aynı şekilde Jenny&Willy Bebek Kulak Çubuğu 60lı ürünü de 3,95 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'e gelecek olan diğer avantajlı üründe Jenny&Willy markalı ürünler var. Ürünler arasında aylık bebek bezi paketleri, temizleme mandalı, kulak çubuğu, bakım örtüsü, şampuan ve ıslak havlusu indirimli olarak satılacak.

BİM kataloğundaki hijyen ürünleri fırsatları; Claderm Kil Maskesi 50 ml olarak 5,90 TL'den, Cricket Mutfak Tipi Çakmak 5,90 TLTL'den müşteriyle buluşacak.

BİM'de bu hafta pasta malzemeleri geniş yer kaplıyor.

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Dr. Oetker 100 g 7,50 TL, Dr. Oetker 2×102 g 2'li Çikolatalı Sos 5,90 TL'den, Daphne 100 g Çikolata Kaplı Mat Draje 8,90 TL, Dr. Oetker 2×102 g 2'li Çikolatalı Sos 5,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki pasta malzemeleri bu kadarla da kalmıyor. Dr. Oetker 3×75 g Krem Şanti Sade 9,90 TL'den Dr. Oetker Jelatin 6 g 1,75 TL'den satılacak.

BİM 14 Eylül 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Orkid Günlük Ped 11,90 TL

Bambu 400'lü Kürdan 3,95 TL

Quickdish Inox Sünger 6,90 TL

Işıl 400 ml Köpük Sabun 6,90 TL

Quickdish Tüy Toplayıcı 15,90 TL

Dolphin Temizlik Eldiveni 5,90 TL

Claderm 50 ml Kil Maskesi 5,90 TL

Cricket Mutfak Tipi Çakmak 12,90 TL

Sitil 100 ml Klasik Krem Boya 3,95 TL

Lisanslı 2'li Bebek Soket Çorap 5,90 TL

Lisanslı 2'li Patik Çorap Çocuk 5,90 TL

Jenny&Willy Bebek Kulak Çubuğu 3,95 TL

Jenny&Willy Bebek Bakım Örtüsü 9,90 TL

Sitil 4 ml Hazneli Parlatma Süngeri 4,50 TL

Orkid Hijyenik Ped Gece Özel Seri 15,90 TL

Jenny&Willy 3×56 Adet Islak Havlu 13,90 TL

Orkid Hijyenik Ped Normal Özel Seri 15,90 TL

Jenny&Willy 500 ml Bebek Şampuanı 8,50 TL

Jenny&Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler 75 TL

Jenny&Willy Bebek Temizleme Pamuğu 5,90 TL

Parfume Jewels 250 ml Vücut Parfümü 18,90 TL

Parfume Jewels 50 ml El ve Vücut Kremi 6,90 TL

Sitil 50 ml Spor Ayakkabı Bakım Süngeri 5,90 TL

Pasta malzemeleri ve gıda kaPsamındaki Bim Aktüel Ürünleri ise sırasıyla şöyle...

Eti 3×143 gr Etimek 14,50 TL

Dr.Oetker 6 gr Jelatin 1,75 TL

Destan Baharat Çeşitleri 7,90 TL

Simbat 150 gr Ceviz İçi 14,90 TL

Eti 1000 gr Petibör Bisküvi 12,50 TL

Pastamilan 280 gr Pasta Keki 8,90 TL

Callebaut 400 gr Pul Çikolata 39,90 TL

Pakmaya 147 gr Pastacı Kreması 3,95 TL

Marini 200 gr Kakaolu Kedi Dili 7,90 TL

Mixim 300 gr Alaçatı Kurabiyesi 8,90 TL

Daphne 200 gr Kuvertür Çikolata 9,90 TL

Dr.Oetker 2×102 gr Çikolatalı Sos 5,90 TL

Dr.Oetker 3×75 gr Krem Şanti Sade 9,90 TL

Simbat 150 gr Kavrulmuş Fındık İçi 12,90 TL

Daphne 100 gr Çikolata Kaplı Mat Draje 8,90 TL

Daphne 100 gr Çift Renkli Damla Çikolata 6,90 TL

Daphne 100 gr Çikolata Kaplı Karamel Parçaları 7,90 TL

Dr.Oetker 100 gr 10'lu Kabartma Tozu ve 10'lu 50 gr Vanilin 5,50 TL