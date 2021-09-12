12 Eylül 2021 Pazar 17:31 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 17:31

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'a bu Çarşamba gelen aktüel ürünlerin satışı, Eylül ayının 21'ine kadar sürecek. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik, tekstil ve hırdavat kapsamında ürünler yer alıyor. Elektriktronikten tekstile, kalemden çantaya, bilgisayar aksesuarlarından mobilyaya kadar birçok ürün bu hafta ŞOK markette uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte ŞOK aktüel 15 Eylül 2021 kataloğu

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta okul malzemelerinde büyük fırsatlar yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta elektrronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; Burun Kılı Alma Cihazı 14,95 TL, Blitz Dijital Bambu Baskül 99,90 TL, Bilitz Dijital Cam Baskül 54,90 TL, Mr.Knife Saç - Sakal Kesme Makinesi 54,90 TL ve Burun Kılı Alma Cihazı 14,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan kişisel bakım kapsamındaki ürünerde; Saç-sakal kesme makinesi, yüz temizleme cihazı, burun kılı alma cihazı, çift taraflı yüz temizleme fırçası ve hijyenik pedler yer alıyor.

ŞOK aktüel 15 Eylül 2021 kataloğunda bu hafta; Esse Turbo Pro Granit Tabanlı Ütü 199 TL, Lenox 5 Parçadan oluşan Beyaz Banyo Seti 149 TL, Seramik Banyo Seti 39,90 TL, Ahşap 4'lü Askı 21,95 TL, Panther Çok Fonksiyonlu Masaj Aleti 9,99 TL, Duş Başlığı Seti 19,95 TL.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri arasında DYO marka güvencesi ve kalitesi ile ev ve iş yerlerinizde boya işlerinde kullanacağınız 10 KG özel kum beji ve ay tozu renk seçeneği ile Dyo Casati Atlantis Silikonlu İç Cephe Boyası 89,90 TL'den yer alacak.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ŞOK marketin hırdavat kapsamındaki ürünlerinde geçerli olacak indirim fırsatlarda ise Tavan Boyası 119 TL. Plaik Saplı Spatula 3,99 TL. Saplı 10 cm Rulo 3,99 TL. Saplı 20 cm Rulo 7,99 TL. Plastik Saplı 2 numara Kestirme Fırçası 4,50 TL. Plastik Saplı 2.5 numara Kestirme Fırçası 5,50 TL. Plastik Saplı 3 numara Kestirme Fırçası 6,50 TL. Paketleme Bandı 4,99 TL. Silikon Tabancası 7,99 TL. Silikon 14,95 TL. Mitril Kaplı Örme Eldiven 4,99 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Şok'ta Bu Hafta indirim reyonlarında büyük indirimlerle satışa sunulacak 4 Bölmeli Ayakkabılık 219 TL, Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL, Banyo Havlusu 2'li Takım 34,95 TL, El İşi %100 Pamuk Dantelli Banyo Paspası 59,90 TL, Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL, Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 79,90 TL, Silikon Mikro Yastık 17,95 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.