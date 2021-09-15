BİM'de bu hafta neler var? BİM 17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu!

15 Eylül 2021 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:55

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı BİM aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda dekoratif ürün ve organizer çeşitleri yer alıyor. BİM'de bu hafta; Benante Kahve Fincan Takımı, Chef's Granit Efektli İkili Tava, Çamaşır Sepeti, Dolap Düzenleyici ve Vakumlu Hurç Seti uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 17 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta çeyiz hazırlığı yapan müşterilerin ilgisini çekecek türden tekstil ve züccaciye ürünleri, hırdavat kapsamında ürünler, oyuncaklar, evinizi güzelleştirecek organizerler ve çok daha fazlası yer alıyor.

İşte bu hafta Eylül'ün 17'siyle 24'ü arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ve hırdavat kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM 17 Eylül 2021 kataloğunun ilk sayfasında müşterileri züccaciye ürünleri karşılıyor.

Şık tasarımı ile dikkat çekeni 6 adet fincan ve tabağından oluşan Benante Kahve Fincan Takımı 99 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Cam demleme kabına sahip Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 74,90 TL, Akasya ağacından üretilmiş Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 44,90 TL, Cook Love Çelik Rose Mutfak Gereçleri 19,90 TL, Yağ Süzgeci 4,50 TL, Yanmaz ve yapışmaz iç yüzeye sahip Chef's Granit Efektli İkili Tava 54,90 TL, Benante 6'lı Porselen Kaşık Seti 8,90 TL, Cook Love Silikon Uçlu Servis Maşası 17,90 TL, Dantelli Masa Örtüsü 27,90 TL ve Figürlü Poşetlik 13,90 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de yerini alacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda tamirat ürünü bulunuyor.

BİM 17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda Tadilat ve Tamirat işlerinde kullanabileceğiniz; 12V Profesyonel Akülü Vidalama 279 TL, Takım Çantası 29,90 TL, Profesyonel Şerit Metre 29,90 TL, Çok Amaçlı Elastik Kova 29,90 TL, Silikon Tabancası + F280 Silikon 29,90 TL, Hızlı Yapıştırıcı Aktivatör + Yapıştırıcı 12,90 TL, Derz Tamir Dolgusu 12,90 TL, Pas Sökücü Sprey 12,90 TL, Maket Bıçağı ve 5'li Yedek Uç Seti 8,90 TL, Kontrol Kalemi / Elektrik Bandı Seti 8,90 TL, Cırt Kelepçe Seti 8,90 TL, Cam Menfez 8,90 TL,

Profesyonel Oto Fırçası 9,90 TL, Yer Fırçası 9,90 TL, Tornavida Seti 5'li 29,90 TL, Boyacı Seti 5'li Set 29,90 TL, Musluk Başlığı 19,90 TL, Ahşap Saplı Çekiç 19,90 TL, Demir Testere Kolu 300 mm 19,90 TL, Lavabo Açma Sustası 19,90 TL, Montaj Tamiri seti 19,90 TL, Kapı Pencere Bandı 12,90 TL, Kazıma Aparatı 9,90 TL, Sprey Boya 9,90 TL, Metal Sabit Sırık 9,90 TL, Plastik Çekpas 9,90 TL, Pencere Emniyet Kilidi 6,90 TL, Tamir Bandı 6,90 TL, Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 6,90 TL, Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 6,90 TL, Boyacı spatulası 6,90 TL. TL'den satılıyor.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için de oyuncak setleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta miniklere özel Oyuncak Temizlik Seti 16,90 TL, Farklı çeşitlerde Konuşan Defne Bebek 69,90 TL, Baby a Live Balerin Bebeğim 75 TL, Faaliyet Kitabı çeşitleri 5,90 TL, Farklı çeşitlerde MArtının Dedektifleri Hikaye Kitabı çeşitleri 3,95 TL. Sevimli Ayıcık ve Puzzle Bloklar 22,90 TL, Piccolo Mondi Robot Arabalar 24,90 TL, Çantalı Doktor ve Tamir Seti çeşitleri 19,90 TL.

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